Rescatado en helicóptero un escalador vizcaíno herido en Picos de Europa

Archivo - Helicóptero del Gobierno de Cantabria.-ARCHIVO - 112 - Archivo

SANTANDER, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado en la mañana de este domingo a un hombre de 57 años, vecino de Portugalete (Vizcaya), que resultó herido tras sufrir una caída cuando escalaba en la zona de las Agujas de Tajahierro, en Picos de Europa.

El escalador se encontraba con otros compañeros de cordada cuando sufrió el accidente y se dio un fuerte golpe.

El Centro de Atención de Emergencias 112 recibió la llamada de alerta poco después de las 11.00 horas y movilizó al equipo de la aeronave y personal sanitario del servicio 061. También dio aviso a la Guardia Civil.

A la llegada del helicóptero, el equipo de rescate realizó una complicada operación de grúa desde gran altura, a unos 60 metros, para acceder al herido, que estaba a refugio en una zona de reunión.

Tras subirle a la aeronave, el hombre, que presentaba politraumatismos, fue atendido por el médico.

A continuación, se trasladó al afectado al aeropuerto Seve Ballesteros, donde esperaba una ambulancia de soporte vital avanzado del 061 que le llevó hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha informado el Gobierno.