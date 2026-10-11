Rescatado en helicóptero un zaragozano de 46 años lesionado de una rodilla mientras hacía barranquismo en Ramales

Rescate del hombre en el barranco Pico Canales - 112 CANTABRIA

SANTANDER 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado en la tarde de este domingo a una hombre, de 46 años y vecino de Zaragoza, que se lesionó una rodilla mientras practicaba barranquismo en el Pico Canales, en el municipio de Ramales de la Victoria.

El Centro de Atención a Emergencias movilizó hasta el lugar a la aeronave, cuyo rescatador, una vez en la zona, descendió para valorar la situación y facilitó el descenso del médico.

Tras la asistencia, el afectado fue izado al helicóptero y trasladado al aeropuerto Seve Ballesteros, desde donde una ambulancia del 061 le ha llevado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El resto de compañeros que estaban con él continuaron la actividad, ha informado el Servicio de Emergencias.