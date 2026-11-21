Rescate en Vega de Pas - 112 CANTABRIA
SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los servicios de emergencias han rescatado este sábado a un hombre de 52 años con un traumatismo torácico tras sufrir una caída y golpearse contra un elemento de hierro en el exterior de su cabaña en Viaña, en Vega de Pas.
Las condiciones del viento no han permitido que el helicóptero del Gobierno de Cantabria aterrizara en la zona ni tampoco realizar una operación de grúa, por lo que una ambulancia de soporte vital básico con base en Ontaneda y bomberos del Ejecutivo trasladaron al afectado hasta Vega de Pas.
Allí, la aeronave lo llevó al aeropuerto Seve Ballesteros, para su posterior traslado en una ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha informado el 112.