Rescatado ileso un senderista desorientado en Soba

Efectivos de Protección Civil del Gobierno de Cantabria durante la búsqueda del senderista desorientado - 112 CANTABRIA

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de intervención de Protección Civil del Gobierno de Cantabria rescató anoche ileso a un senderista asturiano de 36 años que se había desorientado cuando realizada una ruta en la zona de Cuvio de la Uriza, en el municipio de Soba.

El 112 recibió el aviso en torno a las 18.45 horas de este lunes y fue localizado por los efectivos de Protección Civil que se desplazaron por tierra casi tres horas después, sobre las 21.30 horas.

El equipo de búsqueda le suministró al hombre ropa de abrigo, agua y comida y le desplazaron hasta el parking.