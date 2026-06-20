Rescatado un motorista con fractura de tibia y peroné en una zona de difícil acceso de San Miguel de Aguayo

Imagen del rescate realizado en San Miguel de Aguayo - 112 CANTABRIA
SANTANDER 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta tarde a un santanderino de 56 años con fractura de tibia y peroné, que ha resultado herido mientras realizaba una ruta en moto por el monte, en San Miguel de Aguayo, concretamente en una zona boscosa de difícil cobertura de la Braña de Jano.
Ante la dificultad de acceso terrestre, el rescatador y el médico de la aeronave han descendido mediante una maniobra de grúa hasta el lugar en el que se encontraba la víctima.
Una vez estabilizado, el motorista ha sido izado mediante la grúa junto al médico, ha relatado el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria en su perfil de la red social X.
El herido ha sido evacuado hasta el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, donde esperaba una ambulancia de Soporte Vital Básico del Servicio Cántabro de Salud, que le ha trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.