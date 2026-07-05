Rescatado en Picos de Europa un senderista vizcaíno de 23 años deshidratado - 112 CANTABRIA

SANTANDER 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado este domingo a un senderista vizcaíno, de 23 años, que ha sufrido un cuadro de deshidratación en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

En el momento del rescate, el joven natural de Portugalete (Vizcaya) se encontraba en un punto del camino que conecta el Pico Valdecoro y la localidad de Espinama, en el municipio de Camaleño. Ante la imposibilidad de continuar la ruta, sus acompañantes han dado el aviso al Centro de Atención de Emergencias 112 Cantabria en torno a las 15.00 horas.

El médico y los dos rescatadores de la aeronave han tomado tierra en una zona próxima al lugar donde se encontraba el hombre y, tras una primera valoración sanitaria, lo han izado a bordo mediante una operación de grúa.

A continuación, el accidentado ha sido trasladado al Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, donde le esperaba una ambulancia del 061 Cantabria, que le ha llevado hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, según ha informado el 112 Cantabria.