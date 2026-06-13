Rescatado un potro tras caer en una torca en Ruesga

Uno de los rescatistas, durante su bajada a la torca en la que se encontraba el potro. - 112 CANTABRIA

SANTANDER 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Cuerpo de Bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado en la tarde de este viernes a un potro que había caído en una torca de seis metros de profundidad, en el puerto de montaña Fuente las Varas, dentro del término municipal de Ruesga.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado hasta el lugar el dispositivo de rescate, formado por media decena de especialistas, que han utilizado una polea para bajar a donde se encontraba el animal para asegurarle con cuerdas y devolverlo a la superficie.

Posteriormente ha sido devuelto con el resto de la caballada, entre ellos su madre, que se situaba en una pradera cercana.