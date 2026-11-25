El helicóptero evacúa a Joaquín - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre rescatado este pasado sábado en Viaña (Vega de Pas) tras sufrir una caída en el exterior de su cabaña y golpearse contra un elemento de hierro ha agradecido públicamente a los servicios de emergencias haberle "salvado la vida".

El accidente ocasionó al afectado, llamado Joaquín, un desgarro renal, tres costillas rotas y riesgo de hemorragia interna. Fue rescatado por el personal de la base del 061 de Ontaneda y evacuado por el helicóptero del Gobierno de Cantabria.

En un escrito que ha remitido a Europa Press, ha mostrado este miércoles su agradecimiento después de que le hayan dado el alta en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y haya regresado a su casa.

"Escribo estas líneas para dar las gracias de corazón", ha indicado en el mensaje, en el que ha recalcado la necesidad de poner en valor a quienes trabajan con "auténtica vocación".

Ha agradecido especialmente al personal de la ambulancia, 'Chino' y Elena, quienes "pusieron su propia vida en riesgo para salvar la mía". Según ha detallado, el camino estaba embarrado y, en una de las maniobras de salida para ir hacia la aeronave, "estuvieron a punto de perder la vida por salvar la mía". "Ese gesto no lo olvidaré nunca", ha apreciado.

También ha dado las gracias a la médica y al profesional que iba con ella, así como a todo el personal sanitario que acudió junto con la ambulancia, la UVI móvil y a la puerta de su casa, por "el trato humano recibido, su colaboración y su enorme profesionalidad desde el primer momento".

Joaquín lo ha extendido al 112 por su "rápida" intervención, su ayuda y por poner a su disposición todos los medios posibles en un momento "tan crítico" de su vida.

Y al personal del helicóptero, por su "rapidez y coordinación" para ponerle a salvo y, sobre todo, por "la alegría, la simpatía y el buen humor que transmitieron en todo momento durante el viaje".

CUIDADO COMO EN UN ALTAR

En cuanto a su estancia en Valdecilla, el hombre, que cuenta con experiencia previa como sanitario lo que le facilitó comunicarse y seguir los pasos que le indicó la doctora que le atendió por teléfono, ha afirmado que se sintió cuidado "como en un altar",

Ha agradecido a los médicos de la UCI, al equipo de enfermería, auxiliares, personal en formación, celadores y de limpieza, que "hicieron muy bien su trabajo" y le hicieron la estancia "muy llevadera a pesar del miedo y de saber que existía probabilidad de perder el riñón, estando todo preparado e intubado por si había que intervenir de inmediato". Asimismo, también ha tendido palabras para el departamento de Urología y al personal de planta.

"Desde la primera llamada hasta hoy, que salgo de alta hacia mi casa, estaré siempre agradecido al personal sanitario del Hospital Valdecilla, a Emergencias 112, a la ambulancia de Ontaneda, a 'Chino' y a Elena, y al equipo del helicóptero de salvamento. Gracias de verdad, no tengo palabras", ha concluido Joaquín.