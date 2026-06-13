Rescatado un senderista en Valdáliga con signos de agotamiento por deshidratación

Imagen del rescate en Valdáliga - 112 CANTABRIA

SANTANDER 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria (Delta Romeo B412) ha rescatado este sábado a un santanderino de 50 años que se encontraba haciendo senderismo en la sierra del Escudo de Cabuérniga, en el municipio de Valdáliga.

A la llegada del equipo del helicóptero, formado por un rescatador y un médico, el senderista ha mostrado signos de agotamiento por deshidratación.

Por este motivo ha sido trasladado por la aeronave hasta el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, desde donde una ambulancia del 061 Cantabria le ha llevado hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Ha informado a través de su cuenta en la red social X el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria, que ha movilizado el dispositivo.