Rescatados dos menores de 13 años enriscados en la playa de Sonabia

Imagen del rescate - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria, Delta Romeo B412, ha rescatado este domingo a dos menores, ambos de 13 años, que se encontraban enriscados en una zona rocosa de la playa de Sonabia, localidad del municipio de Liendo.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado al equipo de rescate, que ha evacuado a los menores y los ha trasladado de nuevo hasta el arenal.

Mientras se bañaban, la marea los llevó hasta una zona de rocas y quedaron aislados, según ha informado el Ejecutivo regional.

También han intervenido en el dispositivo efectivos de la Guardia Civil de Cantabria.