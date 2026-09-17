Rescatados dos senderistas en la Vueltona, uno con un golpe en una rodilla al sufrir una caída

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Los GREIM de Potes también participaron ayer en otro rescate de dos montañeros en León, en apoyo de otras unidades de Montaña SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado este miércoles por la noche a dos senderistas con dificultades para continuar por sus medios, ya que uno se había caído y presentaba un golpe en la rodilla.

Sobre las 21.00 horas, cuando efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Potes regresaban de un servicio en dirección a la estación superior del teleférico de Fuente Dé, en la zona de la Vueltona localizaron a dos senderistas en dificultades para continuar su marcha porque uno había sufrido una caída y se había golpeado en la rodilla.

Los especialistas en montaña dieron los primeros auxilios al senderista accidentado, lo portearon hasta el vehículo del GREIM y lo trasladaron hasta su alojamiento en Espinama, donde llegaron sobre las 22.30 horas. El hombre no quiso que le llevaran en ese momento a recibir atención médica.

COLABORACIÓN EN RESCATE EN EL PICO TORRECERRERO

También este miércoles, en otra intervención, la Guardia Civil rescató a dos montañeros que se encontraban en dificultades en la cima del Pico Torrecerredo, en el municipio leonés de Posada de Valdeón, tras verse afectados por unas condiciones meteorológicas adversas que impedían inicialmente el acceso del helicóptero.

Los hechos se conocieron sobre las 10.00 horas, cuando el servicio de emergencias 112 de Asturias comunicó la presencia de dos personas con problemas en la zona de la cima del Torrecerredo.

Ante esta situación, desde el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Asturias se activó el helicóptero de la Unidad Aérea de León, así como efectivos de los GREIM de Cangas de Onís (Asturias) Sabero (León) y Potes (Cantabria).

El helicóptero trasladó a los especialistas del GREIM de Sabero hasta las proximidades de la zona. Sin embargo, las condiciones meteorológicas, con niebla y nubes bajas, imposibilitaron continuar la aproximación aérea, por lo que los rescatadores iniciaron el desplazamiento a pie.

Tras varias horas de progresión por la montaña, los especialistas localizaron a los dos excursionistas sobre las 16.45 horas. Se trataba de dos hombres, de 45 y 41 años, ambos de nacionalidad española, que se encontraban en buen estado y no presentaban lesiones.

Una vez con ellos, les proporcionan comida y agua y, debido a que las condiciones meteorológicas continuaban dificultando la intervención aérea, iniciaron juntos el descenso a pie. Finalmente, después de varios intentos, el helicóptero consiguió acceder a la zona y ambos fueron evacuados hasta Riaño (León).

En un primer momento se consideró que el incidente podía haberse producido en territorio asturiano, si bien, una vez localizada con precisión la posición de los rescatados, se confirmó que se encontraban en la vertiente leonesa del Pico Torrecerredo, en Posada de Valdeón.