Rescatan en helicóptero a un perro enriscado en una zona de difícil acceso en Lebeña

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado "en perfecto estado" a un perro que se encontraba atrapado en una zona rocosa de difícil acceso en la localidad de Lebeña (Cillorigo de Liébana).
Tras descartarse la operación terrestre, se movilizó el helicóptero, que se acercó a la montaña donde se encontraba el perro. Hasta el animal descendió un rescatador que lo aseguró con un arnés para poder izarlo hasta la aeronave.
El animal fue evacuado hasta una zona segura, en la que esperaban sus dueños, ha informado el 112 en redes sociales.