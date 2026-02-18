Rescatan a un perro atrapado en una pared vertical a seis metros de altura en Pesaguero

Rescate de un perro en una pared vertical - 112

SANTANDER 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado este miércoles a un perro que se encontraba en una pared vertical de unos seis metros de altura en Pesaguero, en la CA-281, entre Puentenansa y Piedrasluengas.

Los bomberos han ascendido por una escala corredera que han tenido que desplegar en su totalidad, y equipados con material de rescate vertical. Una vez han llegado hasta donde estaba el animal, lo han recogido en una saca y lo han bajado a la carretera para ponerlo a salvo.

Posteriormente, los efectivos han trasladado al perro hasta el Ayuntamiento para su identificación.