Se restablece la circulación de trenes entre Las Fraguas y Los Corrales - 112 CANTABRIA

SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes entre Las Fraguas (Arenas de Iguña) y Los Corrales de Buelna, que se ha interrumpido esta mañana por un incendio forestal próximo a la infraestructura, se ha restablecido poco antes de las 14.00 horas, según ha informado Adif en su cuenta de X.

La incidencia ha afectado tanto a la circulación de la línea C1 del núcleo de cercanías de Cantabria como a los trenes que conectan Santander y Palencia.

La proximidad de un incendio en Arenas de Iguña llevó a Adif, en colaboración con el Gobierno regional, a interrumpir la circulación ferroviaria y activar un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.