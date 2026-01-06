Restablecido el suministro de agua en San Vicente de la Barquera tras varias horas cortado en algunas zonas

Archivo - San Vicente de la Barquera - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El suministro de agua en San Vicente de la Barquera ha quedado restablecido antes de las 19.00 horas tras varias horas sin servicio en varias zonas por la rotura de una tubería.

El Ayuntamiento ha informado que, tras una "intensa gestión" desde el Consistorio en colaboración con los medios puestos a disposición por el Gobierno de Cantabria, ya se ha reparado la tubería que causó el corte de agua en diversas zonas del municipio, y se está restableciendo el caudal de agua de forma paulatina.

El Consistorio ha reiterado sus disculpas a los vecinos afectados y, al tiempo, ha agradecido el "duro" trabajo del Servicio de Aguas municipal y todos los técnicos que, en esta jornada festiva, han puesto su esfuerzo a disposición del municipio para localizar y reparar la avería.