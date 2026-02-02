Restablecido el tráfico en la S-10 tras el corte provocado por el vuelco de un camión

SANTANDER 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tráfico se ha restablecido en la autovía S-10 tras el corte provocado esta tarde por el vuelco de un camión que se ha producido a la altura del municipio de Medio Cudeyo.

La autovía de acceso Este a Santander (S-10) ha permanecido cortada aproximadamente durante una hora y media en sentido Vizcaya por el vuelco del camión, que ha tenido lugar en el kilómetro 7.

El conductor ha resultado ileso y, hasta que el vehículo ha podido ser retirado de la vía, el tráfico se ha desviado por Astillero.