Se retoma la búsqueda de la mujer desaparecida en el entorno de la ría de Tina Mayor

Búsqueda de una mujer desaparecida en el entorno de la ría Tina Mayor.- 112

SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)

El dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire de la mujer de 43 años desaparecida el domingo en Pechón (Val de San Vicente), ha retomado este martes por la mañana las labores de localización, que se van a centrar en la ría desde Molleda a la salida del mar y en el área de costa que une Tina Mayor y Tina Menor, según ha informado el 112.

En la zona ya trabajan rescatistas a pie, unidades subacuáticas, drones y equipos logísticos y también realizan batidas por aire los helicópteros del Gobierno, Salvamento Marítimo y Guardia Civil, y por mar Inspección Pesquera.

Además, se encuentra en la zona Cruz Roja, Policía Local y la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Santander.

Estas labores de localización están coordinadas por el Gobierno regional desde el Puesto de Mando Avanzado habilitado en la zona.

La mujer desapareció el domingo en el entorno de Tina Mayor. La Guardia Civil activó el dispositivo de búsqueda a última hora de esa jornada, realizando batidas con medios propios por tierra y mar.

Pasadas las 21.30 horas dio avisó al Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, momento en el que los efectivos del rescate comenzaron a diseñar el operativo y la movilización de medios, que se puso en marcha a las 8.00 horas del lunes.

Durante la pasada jornada, las labores concluyeron sin éxito y se han retomado este martes.