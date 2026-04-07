Se retoma por cuarto día el operativo de búsqueda del hombre de 68 años desaparecido en Santiurde de Toranzo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El operativo de búsqueda del hombre de 68 años desaparecido el sábado en la localidad de Bárcena, en el municipio de Santiurde de Toranzo, se ha retomado a primera hora de esta mañana en el cuarto día consecutivo del dispositivo.

Según ha informado el 112, trabajan este martes en la zona técnicos de rescate; el helicóptero y el servicio de drones del Gobierno de Cantabria; la Guardia Civil que aporta agentes y la unidad canina; la Cruz Roja con ERIE subacuático, y las agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Villacarriedo, Corvera de Toranzo, Cartes y Santander, estos últimos también con perros de rastreo.