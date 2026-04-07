Se retoma por cuarto día el operativo de búsqueda del hombre de 68 años desaparecido en Santiurde de Toranzo

Se retoma por cuarto día el operativo de búsqueda del hombre de 68 años desaparecido en Santiurde de Toranzo
Se retoma por cuarto día el operativo de búsqueda del hombre de 68 años desaparecido en Santiurde de Toranzo - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 7 abril 2026 11:16
Seguir en

SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El operativo de búsqueda del hombre de 68 años desaparecido el sábado en la localidad de Bárcena, en el municipio de Santiurde de Toranzo, se ha retomado a primera hora de esta mañana en el cuarto día consecutivo del dispositivo.

Según ha informado el 112, trabajan este martes en la zona técnicos de rescate; el helicóptero y el servicio de drones del Gobierno de Cantabria; la Guardia Civil que aporta agentes y la unidad canina; la Cruz Roja con ERIE subacuático, y las agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Villacarriedo, Corvera de Toranzo, Cartes y Santander, estos últimos también con perros de rastreo.

Contador

Contenido patrocinado