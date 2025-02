Revilla ve "normal" que haya más de un candidato a sucederle

Alcaldes y líderes locales se muestran "sorprendidos" por el anuncio de la candidatura de Blanco

SANTANDER, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que es "normal y lógico" que "haya gente que quiera presentarse" a liderar la formación después de "tantos años" en los que no habido más candidaturas que la suya y ha asegurado que él "no patrocina" a ningún candidato.

Así se ha referido este sábado en declaraciones a la prensa en el acto de conmemoración del 43º aniversario del Estatuto de Autonomía, tras conocerse que alcaldes y líderes locales regionalistas han mantenido una reunión y firmado un manifiesto "sorprendidos" al hacerse público el pasado lunes la pretensión del diputado y exconsejero Guillermo Blanco de presentarse para ser el próximo líder del PRC fuera de los plazos decididos por el partido, según ha señalado a RNE la alcaldesa de Comillas, Teresa Noceda, quien también ha avanzado que la próxima semana se celebrará una Ejecutiva.

En opinión de Revilla, que haya gente que quiera presentarse a sucederle demuestra que hay "interés en que este partido siga adelante" y ha mostrado su voluntad de que va a facilitar "la democracia más absoluta" para que en el próximo Congreso regionalista --previsto para finales de abril o principios de mayo-- "los militantes voten a la persona que consideren más idónea".

"Nuestro partido es el más democrático del mundo porque votan todos y puede ser candidato cualquiera", ha dicho el actual secretario general de los regionalistas que ha afirmado estar "seguro" de que no se va a producir "ningún tipo de ruptura" en el partido y que "todos vamos a respetar lo que los militantes elijan sin ningún tipo de interferencia".

En este sentido, también ha dejado claro que él como secretario general "no patrocino ninguna candidatura" y que deja "libertad" para que cualquier militante se presente.

Al respecto, Revilla ha vuelto a reiterar su deseo de que, de haber más de un candidato, éstos llegaran a un acuerdo y presentar una única candidatura consensuada al Congreso regionalista.

De no ser así, "no pasa nada", ha sentenciado ya que está "convencido" de que los que no ganen "apoyarán al candidato con toda su fuerza como lo voy a hacer yo".

"MORBO"

Cuestionado por si alguien más le ha mostrado interés por presentar candidatura, el expresidente de Cantabria ha respondido que no y ha aclarado que Blanco se dirigió hace un mes a él para preguntarle su opinión acerca de realizar una consulta interna entre los número uno de los comités locales --con quienes el exconsejero estaba contactando-- para saber su posición sobre la posibilidad de presentarse como nuevo líder. Algo que le pareció "correcto".

"Parece que a algunos no les ha gustado que haya hecho esa consulta", ha señalado a la vez que ha comentado que el diputado "no tenía propósito de que su candidatura se filtrara".

"Sé que esto crea un poco de morbo pero estoy convencido que va a haber un gran candidato y, si hay más de uno, pues el que gane va a tener el respaldo de todo el partido y, desde luego, el mío con el mismo entusiasmo con el que me presenté yo", ha concluido.

"NO TOCA"

Por su parte, el propio Blanco ha declinado realizar declaraciones a los medios de comunicación, así como el diputado Javier López Marcano y el alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, tras ser cuestionados al respeto en el acto del Estatuto autonómico.

En el caso de Marcano, ha señalado que "lo que está pasando no toca" ni tampoco que "se traslade al exterior" y ha pedido que las "aguas se serenen, que es lo que necesitamos".

A preguntas de si cree que se ve afectada negativamente la imagen del PRC, ha respondido que lo que le preocupa es el partido, que es "mi vida".