Revilla cree que los "infundios" para involucrar al PRC en la trama de Carreteras no pueden quedar impunes

SANTANDER, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, considera que los "infundios" y "calumnias" vertidos contra varios cargos públicos regionalistas y sus familiares para intentar vincularlos con la presunta trama de Carreteras es algo que "no puede quedar impune" y "hay que parar".

Así lo ha señalado este martes a preguntas de la prensa sobre la demanda de conciliación del PRC contra quienes en febrero difundieron, fundamentalmente a través de las redes sociales, estas "acusaciones falsas", por lo que el partido solicita una "rectificación" o de lo contrario "los tribunales tendrán que intervenir", ha dicho.

El líder del Ejecutivo ve "terrible" la "crispación" que se está viviendo en relación a este asunto y ha añadido que "en la política se puede ser duro, yo de hecho soy duro, pero jamás deliberadamente he lanzado un infundio sobre nadie ni he insultado a nadie".

"Ahora estamos viendo que hay una especie de impunidad y la gente, al hilo de este sinvergüenza, presunto corrupto", en referencia al funcionario encarcelado, "pues han tratado de involucrar a un Gobierno que, como se ha probado, no tiene a ninguna persona que tenga el más mínimo atisbo de haber colaborado con este depredador de lo público", ha aseverado.

A su juicio, "hay que parar eso", por ello ha explicado que el PRC ha solicitado "que haya un una rectificación, y si no hay una rectificación los tribunales tendrán que intervenir".

"No podemos estar aquí en el foco de la ira de tanta persona desalmada que no tiene ningún tipo de escrúpulo en calumniar y decir infundios sobre las personas. Eso no puede quedar impune porque entonces entramos en una sociedad terrible", ha valorado Revilla.

Según ha apuntado, "hay en algunos una crispación y una violencia verbal que yo no he conocido antes". "Se puede en política discrepar y para eso están las opiniones y la libertad, pero no caer en una situación de insulto y lo que es más grave, de lanzar mentiras que luego se trasladan en las redes de unos a otros y si no sales a replicarlo se piensa la gente que es verdad", ha opinado.

Revilla ha hecho estas declaraciones en la inauguración del I Encuentro de Proa+ Cantabria.