Revilla cumple 83 años: "No estoy mal para la edad que tengo"

Revilla cortándose el pelo el día de su cumpleaños. - REVILLA

SANTANDER, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha cumplido este viernes, 23 de enero, 83 años. "No estoy mal para la edad que tengo, no me puedo quejar", ha reconocido.

El secretario general del PRC celebrará su cumpleaños el próximo lunes, 26 de enero, en el programa de El Hormiguero, según ha informado él mismo en su cuenta de Facebook, en la que también ha publicado una foto en una peluquería de Revilla de Camargo cortándose el pelo "a navaja", en el inicio de la jornada de su cumpleaños.

Asimismo, Revilla ha colgado en sus historias un vídeo publicado por el diputado regionalista Guillermo Blanco, en el que le felicita el cumpleaños: "En este mundo tan complicado, donde la amistad es en demasiadas ocasiones tan frágil, tuve la suerte de cruzarme contigo y aprender tantas cosas. Que cumplas muchos más", escribe Blanco.

En el vídeo, en el que aparecen juntos, Blanco dice "este chaval cumple 83 hoy y está como una rosa", a lo que Revilla responde: "¡Qué exagerado!".