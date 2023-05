Revilla defiende el cambio en Santander y Piña se compromete a dialogar con las administraciones

SANTANDER, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria y candidato del PRC a la reelección, Miguel Ángel Revilla, ha defendido el cambio para la ciudad de Santander para este 28 de mayo porque la ciudad está "estancada" con una alcaldesa "anclada en el pasado" que "no reivindica" ni "consigue nada" para la ciudad.

Además, el candidato a la Alcaldía de Santander, Felipe Piña, se ha comprometido a dialogar con otras administraciones para conseguir las grandes reclamaciones de los regionalistas.

Durante las declaraciones que han ofrecido ambos este jueves a los medios, Piña ha apostado por mantener una "cordialidad" con el resto de administraciones frente al "tono hostil" de la actual alcaldesa, "que sólo da excusas" y no aporta "soluciones", y ha subrayado que un equipo de Gobierno tiene que gestionar "con acierto" todo lo que le incumbe a nivel municipal y exigir "soluciones" en los ámbitos que no le competen, y "eso en Santander no ocurre".

En este sentido, ha recordado los tres pilares fundamentales en los que se basa su programa electoral se centran en hacer una Santander "eficaz, protagonista y orgullosa".

Para Piña, el protagonismo de Santander tiene que ser el fruto de "unas relaciones cordiales con otras administraciones" para conseguir, por ejemplo, ceder el espacio del Palacio de Cortiguera, ceder el chiringuito Rema y la Horadada "de una vez", regenerar las playas y la situación tan "deteriorada" de los arenales o generar un espacio sanitario de equipamientos dotacionales en la antigua Residencia Cantabria.

Para llevar a cabo ese conjunto de proyectos, ha subrayado Piña, Santander tiene que apostar por ser "una ciudad ambiciosa" que de "soluciones básicas", pero también "transformadoras" en la integración ferroviaria o en la situación de abrir la ciudad al mar con las relaciones puerto-ciudad que "van a existir de manera fluida".

En definitiva, se trata de "buscar una ciudad que genere riqueza, empleo y que sea protagonista", ha incidido el candidato a alcalde, quien ha asegurado que Santander, "teniendo un presidente como Miguel Ángel Revilla; un diputado como José María Mazón; y un senador como José Miguel Fernández Viadero" apostará por tener "esa cordialidad y no un tono hostil en el que solo se dan excusas y no hay soluciones".

En la misma línea se ha expresado Revilla, quien considera que aunque Santander es una ciudad "maravillosa", actualmente está "estancada", "pierde población año tras año" y es "la novena más sucia de España".

En opinión del líder regionalista, existen "dos 'Santanderes'", hay una que "mas o menos" se puede enseñar a los turistas, pero la capital cántabra "es mucho más que desde el Hotel Bahía hasta Cabo Mayor" y también tiene zonas como "el Barrio Pesquero, Marqués de las Hermida, Cazoña, Cueto, Monte o San Román", pero, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), está "anclada en el pasado y no reivindica".

"Todo lo que se ha hecho en esta ciudad es fruto del Gobierno de Cantabria, y puedo enumerar, por ejemplo, el Parque Científico Tecnológico y Tecnológico (PCTCAN), que tiene ya 4.700 personas trabajando y que ella no quiso ampliarlo en su momento; los protones de Valdecilla, un puerto que va como un tiro y que va a llegar a los 7 millones de toneladas este año o el MUPAC", ha sostenido Revilla.

Además, ha criticado que "ella no reivindica, no consigue nada" y tiene "una relación fatal siempre con el resto de las administraciones, tanto con el Gobierno de España como con el regional".

Por todo ello, el presidente regional cree con un candidato como Piña, "que conoce la ciudad perfectamente y es una persona preparada y con ideas", es "el momento de dar el cambio, no solamente a nivel regional, sino también a nivel municipal".