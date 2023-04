Revilla destaca que el PRC es el único partido que concurre a las elecciones con las 102 candidaturas "autóctonas"

SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Regionalista y candidato a la reelección como presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha destacado que el PRC es el único partido que concurre a las elecciones del 28 de mayo con las 102 candidaturas "autóctonas" y ha reiterado que volverá a ganar los comicios, por lo que ha pedido a los regionalistas que no se dejen influenciar por las encuestas.

"Hay gente que vaticina un mal resultado, pero vamos a volver a ganar, el próximo presidente está hablando aquí ahora, lo sé seguro", ha manifestado durante su intervención anoche en el acto público de presentación de los candidatos a las alcaldías de la comarca del Nansa, celebrado en San Vicente de la Barquera con la asistencia de los tres vicesecretarios generales del partido, Paula Fernández, Javier López Marcano y Guillermo Blanco.

Revilla ha puesto en valor la fortaleza municipal del PRC y ha considerado "un gusto" ver todas las candidaturas hechas desde hace 15 días, cuando "no hay ningún otro partido en Cantabria que sea capaz de hacerlas". "Muchos recurren a rellenarlas con afiliados de otros pueblos, pero autóctonos, sólo el Partido Regionalista de Cantabria", ha recalcado.

En este sentido, ha señalado que su formación ha crecido sin tener base "ni en los telediarios, ni en la publicidad", trabajando "casa por casa" hasta convertirse en el primer partido de la Comunidad Autónoma, que en las últimas elecciones ganó en 83 de los 102 municipios, incluidos los más grandes.

"En cada rincón de Cantabria hay algún regionalista", ha agregado el líder del PRC, quien también ha destacado todo lo conseguido en la legislatura que ahora termina y ha señalado que "si la gente lo supiera, no tendría ninguna duda", porque han salido adelante "cosas históricas" y que se venían prometiendo "desde que tenemos uso de razón", como es el caso de las obras del tren de alta velocidad a Madrid, que ya se encuentra en ejecución hasta Alar del Rey y con el estudio informativo a Reinosa aprobado, o los 140 millones de euros ingresados por la deuda de Valdecilla.

En este contexto ha valorado el papel "esencial" que ha jugado el diputado nacional del PRC, José María Mazón, y ha recalcado la importancia de contar con representación en las Cortes Generales, a las que -ha dicho- "todo el mundo va a ordeñar la vaca". "Si tuviéramos los seis del PNV, sería gorda", ha apostillado.

Asimismo, ha repasado la contribución del PRC al progreso de Cantabria y la importancia de los grandes proyectos actualmente en marcha, como el espacio industrial de La Pasiega o el Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC), así como el impulso dado a activos económicos como el puerto de Santander y el aeropuerto Seve Ballesteros, después de renovar toda la red autonómica de carreteras y garantizar el abastecimiento de agua, gracias al bitrasvase del Ebro.

Con todo, a su juicio, el mayor éxito del regionalismo ha sido "consolidar una autonomía y el nombre de Cantabria", por lo que ha advertido del "peligro" que supone un posible pacto entre el PP y Vox, en el caso de que logren sumar los 18 diputados necesarios para gobernar en la región. "Vox ya lo ha dicho, no está a favor de las autonomías, ni del nombre de Cantabria, quieren volver a llamarse montañeses", ha cuestionado.

Para Revilla, esa alternativa "no es buena para Cantabria, ni para España" y aun respetando a todos los votantes, ha subrayado que el PRC "con esas ideologías no va a ningún lado", porque -ha concluido- "no nos gustan los extremos".