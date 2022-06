Revilla llama a patronal y sindicatos a "ceder algo" y terminar una huelga que hace un "daño tremendo"

Ve "absolutamente razonables" las peticiones de los trabajadores, pero no se inclina por ninguna de las partes porque "no es momento" para huelgas

TORRELAVEGA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha llamado a la patronal y a los sindicatos a que acudan a la reunión convocada mañana en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) "con la mentalidad de que todo el mundo tiene que ceder algo" para llegar a un acuerdo y terminar con la huelga del sector del metal que cumple hoy su decimocuarto día y que está causando un "daño tremendo" a la economía de la región.

"Aquí todo el mundo tiene que ceder algo". "Yo sé que lo que digo hay gente que no le gusta porque quieren que me ponga solamente de una parte", ha reconocido Revilla, que descarta ponerse solo del lado de unos porque, aunque ve "absolutamente razonables" las reivindicaciones de los trabajadores, considera que "no es el mejor momento" para una huelga.

Así, aunque reconoce que "lo lógico quizá hubiera sido inclinarse por una de las partes", cree que como presidente autonómico tiene que "hacer un llamamiento a las dos para que cedan -en una negociación todos tienen que ceder algo, ha apostillado- y que se ponga fin a la huelga porque el daño es tremendo".

Como ha explicado, por un lado hay "empresarios que no se dan cuenta de que se está perdiendo poder adquisitivo y que hay que compensar a esos trabajadores" la inflación, y por otro hay empleados que "a lo mejor deberían meditar que en este momento no se pueden conseguir todas las cosas porque estamos en la situación muy delicada".

"Esta no es una situación normal", ha remarcado el presidente, lamentando que cuando se empezaba a "reflotar" tras la pandemia ha estallado el conflicto bélico en Ucrania con "todo el problema de los abastecimientos y del coste de la materia primas".

"Como he dicho muchas veces no es el mejor momento para que tengamos una huelga, pero es cierto que hay una reivindicación de los trabajadores absolutamente razonable y que también hay empresarios que están en unas posiciones muy contrarias a comprender que hay que paliar en estos momentos la inflación con unas mejoras salariales", ha dicho.

A pesar de estas diferencias, Revilla espera que las partes lleguen a un acuerdo en la reunión de este jueves. "Mañana deberían de encerrarse allí, en el ORECLA, y no salir hasta que haya un acuerdo", ha sentenciado.

Y es que, dado que este paro solo se da en Cantabria, "es un asunto gravísimo está poniendo en jaque a todo un sector" de la región, ya que afecta de forma directa o indirecta a más de 22.000 personas. "Esta situación es insostenible y está haciendo daño a todos", ha concluido el presidente, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en Torrelavega, donde ha acudido a una reunión del Consejo Asesor del Cambio Climático y Medio Ambiente en el CIMA.