Revilla se presentará en 2023 para intentar evitar un posible pacto PP-Vox y con intención de estar los 4 años

Cree que ser candidato "garantiza" que el PRC pueda ganar y no descarta por ahora ni a PP ni a PSOE como posibles socios de Gobierno

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, que en enero cumplirá 80 años, ha explicado que ha decidido optar a su "última" reelección como secretario general de los regionalistas y candidato a la Presidencia autonómica en 2023, no por interés "personal", sino por su partido y por Cantabria. El objetivo es que el PRC vuelva a ganar las elecciones y evitar un posible pacto entre PP y Vox. "Intentaremos por todos los medios que el Vox no forme parte del Gobierno de Cantabria", ha garantizado.

Además, ha aclarado que, "salvo que su salud se lo impida", su intención es estar los cuatro años completos de la próxima legislatura (2023-202), tanto si permanece en el Gobierno como si le toca pasar a la oposición.

"Para disipar cualquier duda de que puedo estar yo preparando ir a estas elecciones, dejar al partido gobernando e irme y dejar a otra persona: No. Voy a estar los cuatro años, si puedo. Y si no gano las elecciones, voy a volver a mi escaño del Parlamento como hice en 2011", ha afirmado Revilla.

Ha señalado que su idea es que el PRC tenga toda la próxima legislatura para preparar su sucesión, que predice "ordenada" y asegura que serán los militantes quienes decidan. No revela si cree que quien le sustituya al frente del partido será hombre o mujer y asegura que en su formación hay "media docena" de personas más capacitados incluso que él para liderar el partido. Por ello, ha asegurado que "no le preocupa" el futuro ni la continuidad de su partido.

Así lo ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa en la sede del PRC en la que ha explicado las razones que le han llevado a concurrir al Congreso del PRC del día 20 de noviembre para optar a ser reelegido como secretario general y, con ello, ser el candidato regionalista a la Presidencia de Cantabria, una decisión que trasladó en el día de ayer a la Ejecutiva de su partido.

Ha indicado que ha tomado la decisión después de que los médicos le hayan confirmado que, a la vista del chequeo que se ha hecho, está "plenamente capacitado para realizar la actividad que ha venido realizando hasta ahora", según ha leído en el informe médico.

LAS RAZONES DE REVILLA

Revilla, entre los motivos que le han llevado a optar a la reelección --al liderazgo del partido y a la Presidencia de Cantabria, ha asegurado que lo hace porque está "relativamente bien de salud" para su edad; porque el partido (la Ejecutiva) se lo ha pedido de forma "unánime" para poder ganar las elecciones.

Ha señalado que situación actual es "muy complicada" y las elecciones se presentan "muy reñidas" y él, según ha subrayado, "ante una situación difícil nunca se ha echado atrás".

Revilla ha explicado que ha decidido dar este paso para seguir "en la brecha otros 4 años" sabedor de que el hecho de que sea él el candidato de su partido es un "plus adicional".

"En una situación complicada como esta doy este paso porque sé que mi candidatura puede garantizar que podamos volver a ganar las elecciones. Con toda franqueza lo digo, no es prepotencia. Está claro que si yo no encabezo, probablemente se saque un número de diputados menor que encabezando yo la candidatura y esto pudiera llevar a Cantabria a que en las próximas elecciones hubiese una coalición que se haría con toda seguridad esa misma noche o al día siguiente del PP y de Vox. A mí eso me preocupa y al partido le preocupa", ha declarado.

Además, ha decidido también presentarse para tener capacidad de "controlar" desde el Gobierno que proyectos pendientes de la comunidad, que vinculan a otras Administraciones, como puede ser el tren de alta velocidad o La Pasiega se cumplan. Y es que, según ha dicho, aunque estas actuaciones, al igual que la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, están "encaminadas", hay que estar "muy vigilantes" para evitar que un nuevo Gobierno pudiera tener "alguna tentativa" de pararlos. En este sentido cree que su "notoriedad" y el hecho de ser una persona mediática, le dan capacidad y la "plataforma" para poder denunciar si esto ocurre.

También ha asegurado que se presenta porque es un "defensor de la senectud" en una comunidad donde el 7,2% de la población tiene más de 80 años, por encima de la media.

"NO CREO QUE AL RESTO DE PARTIDOS LES HAGA GRACIA QUE ME PRESENTE"

El líder de los regionalistas "no cree que le haga gracia" al resto de partidos su decisión de presentarse. Y es que, aunque cree que aún es pronto para atinar los resultados electorales cuando aún faltan 7 meses para las autonómicas y municipales y más en un contexto como el actual de "incertidumbre", "cambios", cree que el PRC no perderá escaños y será la primera fuerza política de un Parlamento en el que, según ha pronosticado, no estará Cs y sí el PP, como segunda fuerza, seguido del PSOE y luego de Vox. "Cuando falte un mes, lo clavo", ha afirmado.

Sobre la posibilidad de un pacto del PRC con otra fuerza política para seguir en el Gobierno, y cuestionado si consideraría como "socio prioritario" al PSOE (con el que los regionalistas gobiernan en coalición en Cantabria actualmente y en otras tres legislaturas anteriores), Revilla ha asegurado que en su partido "no hay ahora mismo ninguna predilección" y va a depender mucho" de los programas que lleve cada partido y de los acuerdos a los que se lleguen después de las elecciones.

Sin embargo, ya ha vaticinado lo que dirán PSOE y PP al respecto: Los socialistas asegurarán que el PRC ya tiene un pacto con el PP y el PP que quien tienen ya un acuerdo cerrado son regionalistas y socialistas. "Eso es lo que se va a decir a partir de que entremos en la berrea".

Revilla ha calificado las relaciones con el PSOE, han sido "buenas". "No digamos que extraordinarias, pero buenas como lo fueron dos legislaturas con el PP", ha afirmado el líder de los regionalistas, que sí ha reconocido diferencias con los socialistas, como es el tema del lobo, por el que el PRC tiene "declarada la guerra" a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la socialista Teresa Ribera.

El líder de los regionalistas sí ha asegurado que el único partido con el que el PRC sería "absolutamente imposible" que pactase es con Vox, partido al que "respeta", al igual que a sus votantes, pero con el que no sellaría ningún acuerdo de Gobierno.

La principal razón es que, según ha expuesto, para la formación que a nivel nacional lidera Santiago Abascal "no es del agrado" que Cantabria sea una autonomía, algo por lo que tanto ha luchado el PRC, según ha recordado. "Cantabria no puede tener vuelta atrás", ha aseverado.