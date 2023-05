Revilla dice que "la marea de la derecha" ha "llevado por delante" al PRC y cree que debe gobernar PP-Vox

Considera que también le ha perjudicado gobernar con el PSOE y señala que "aguantará" los próximos cuatro años en la oposición



El hasta ahora presidente de Cantabria y líder regionalista, Miguel Ángel Revilla, ha lamentado unos resultados electorales que "no son buenos" para la comunidad ni para el PRC, al que reconoce que se "ha llevado por delante" la "marea de la derecha del PP y Vox" que existe a nivel nacional.

Revilla ha ofrecido una rueda de prensa poco antes de las once de la noche para valorar unos resultados provisionales que dan como claro ganador al PP y hacen posible un pacto tanto con Vox como con el PRC. Es por ello que el regionalista ha dicho que hablará "con todo el mundo" de cara a la formación del nuevo Gobierno, pero da por hecho que "es natural y lógico" que gobiernen en coalición PP y Vox, porque "son prácticamente lo mismo".

Y cree que la caída del PRC, que esta legislatura ha tenido 14 diputados y se queda ahora en 8, se debe por un lado a la "marea" de la derecha que cree que es "el preludio" de lo que ocurrirá en las elecciones generales, y por otro a factores que le han perjudicado como haber gobernado en coalición con el PSOE cuando a nivel nacional tiene un pacto "bastante antinatural que no han entendido la mayoría de los españoles", además de por la noticia de que "los trenes que pensábamos se estaban construyendo, resulta que no cabían por los túneles".

También ha reconocido que ha influido el caso de corrupción en el Servicio de Carreteras autonómicas estallado dos meses antes de las elecciones, aunque no haya "ningún miembro del Gobierno implicado"; o que ante el vaticinio de que iba a ganar la derecha ha habido una "bipolarización hacia el voto útil" que ha hecho a los votantes decantarse por un partido nacional como el PSOE, que también ha subido.

Asimismo, ha lamentado la encuesta del CIS que le atribuía aún mayor caída de la sufrida, porque los votantes suelen apostar "a caballo ganador".

A pesar del resultado Revilla ha celebrado que el PRC tendrá "muchísimos alcaldes" y se ha mostrado "absolutamente tranquilo, entre otras cosas porque ya lo intuía" aunque ha mostrado optimismo en las últimas semanas -"no os voy a decir que voy a perder", ha apostillado-. Además, ha dicho que está "enterísimo" porque el PRC es "un partido a largo plazo, que está acostumbrado a situaciones peores".

PERIODO DE "TRÁNSITO" A UN PRC SIN REVILLA

"Sabía que hay una marea, las mareas son imparables", pero un líder político tiene que autoconvencerse en las campañas porque tiene que animar a los suyos", ha dicho, avanzando que "el partido estará en la oposición, no se irá", ni tampoco él, que afronta unos cuatro años en los que se dedicará a hacer "un tránsito" en el PRC para "dejar un partido sólido sin Miguel Ángel Revilla".

Eso sí, ha asegurado que "aguantará" en la política toda la legislatura. "Vais a ver mucho a Revilla todavía". "No he faltado jamás en el Parlamento en 40 años y me quedan otros cuatro. Soy un luchador", ha dicho, añadiendo que ahora preparará la campaña de las generales para que el diputado del PRC, José María Mazón, continúe en el Congreso.

Además, en lo positivo ha añadido que ahora tendrá "más tiempo" para ir a programas de televisión, dar conferencias o escribir un nuevo libro. "No me habrán visto emocionado ni lastimero ni echar la culpa a nadie", ha señalado, remarcando que es un "demócrata" y como tal acepta el resultado, porque "la gente no es tonta". "Ya vendrán tiempos mejores".

Y ha vaticinado que mañana le llamará la líder 'popular' en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, e incluso el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo --con quien ha dicho que tiene una buena relación-- para tantear un posible pacto, pero ha pedido "que no engañen al personal" y "no mareen la perdiz", sino que "digan ya claramente" que van a pactar con Vox.

"Lo lógico es que los iguales gobiernen", ha sentenciado Revilla, que ha gobernado desde 2015 en Cantabria junto al PSOE y ha recordado que ya vivió la "ola" del PP cuando en 2011 sacó mayoría absoluta en Cantabria. "Yo la veía venir como vi la del 11", ha apostillado.

"Esta bien que se quiten las caretas", ha insistido, señalando que el pacto de Gobierno en Castilla y León "no es una casualidad" y que se repetirá en varias comunidades tras estas elecciones que "se llevarán por delante" a la mayoría de presidentes autonómicos socialistas y a los que han gobernado en coalición con ellos, como es su caso.

Además, ha advertido que Vox "no se conforma con ser muletilla del PP", sino que quiere "tener en la mesa primer plato, segundo y postre".

"RETROCESOS" CON PP-VOX

De hecho, cree que los resultados "serán los mismos" en las generales que se celebrarán a finales de este año a pesar de que esta coalición "no es buena" y podría desembocar en "retrocesos" en la comunidad, donde se siente "orgulloso" de lo que han logrado los regionalistas, que han puesto a Cantabria "en el mapa". En este sentido, se ha referido a que Vox manifiesta algunas de las "cosas más retrógradas para un progresista, como negar las autonomías".

Además de Revilla, también ha intervenido en la rueda de prensa el candidato del PRC a la Alcaldía de Santander, Felipe Piña, que ha señalado que hará "una oposición constructiva y con sentido común" en una ciudad que ha quedado "estancada en el pasado y se merece algo más".

Y es que en estas elecciones, en las que Piña concurría por primera vez como candidato en sustitución de José María Fuentes-Pila, el PP ha logrado la mayoría absoluta en la capital cántabra y el PRC ha perdido dos concejales, quedándose en tres.

Revilla ha lamentado que Piña "ha tenido un mal debut", porque "no era suficientemente conocido" y además su llegada ha coincidido con esa "marea" popular.