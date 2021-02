Revilla ve una "insensatez" hacer manifestaciones este 8M: "Yo, desde luego, no voy a ir"

SANTANDER, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, considera una "insensatez" hacer manifestaciones para conmemorar este próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, debido a la situación sanitaria por el coronavirus.

"Yo, si hay una manifestación autorizada, no voy a ir", ha asegurado el jefe del Ejecutivo y del PRC, que ha participado en las anteriores y, también, en la del año pasado, coincidiendo con el inicio de la pandemia. "Me arrepiento de haber ido", ha reiterado.

"Desde luego, no voy a ir, en el caso de que se autorice una manifestación el día 8 de marzo", ha insistido Revilla, que sí se sumará telemáticamente a la conmemoración de la jornada y a las reivindicaciones propias de esta fecha, a las que también mostrará su adhesión a través de los medios de comunicación.

Pero cree que "no es el momento" de hacer concentraciones como la de 2020, en las que "probablemente se contagiaron muchas personas" de Covid. Y ha agregado al respecto que se pueden organizar en otra fecha: "porque no se hagan un día, no pasa nada".

El presidente cántabro ha respondido así a preguntas de los periodistas en el Puerto de Comillas.