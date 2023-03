Revilla ve "sorprendente" que el PP pida que Gobierne la lista más votada y defiende "pactos estables"

Subraya que los populares "no han respetado en cantidad de sitios la lista más votada" y se les "ocurre" ahora que "tienen la intuición" de ganar



SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ve "sorprendente" que el PP le haya pedido que respete a la lista más votada para que gobierne y presida la comunidad quien gane las elecciones del 28 de mayo, frente a lo que ha defendido que "hay que hacer pactos estables".

"El partido no garantiza estabilidad porque gobierne siendo lista más votada si no reúne la mayoría de parlamentarios", ha subrayado Revilla, incidiendo en que un Gobierno en minoría "ni aprueba presupuestos, ni aprueba ninguna ley".

El presidente se ha pronunciado así este sábado en respuesta a las declaraciones que hizo ayer la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que confió en que su partido ganaría las elecciones autonómicas y dijo que le gustaría escuchar a Revilla decir es que "está dispuesto en esta ocasión a respetar las listas más votadas".

Sin embargo, para el regionalista lo de que los 'populares' ganarán en Cantabria "es lo que dice ella". "Yo mantengo otra teoría", ha dicho, apostando por que el vencedor en las elecciones del 28 de mayo será el PRC.

"Uno tendrá en una campaña que intentar ir a ganar. Es lógico que lo digan, pero ya lo han dicho otras veces y se han equivocado", ha respondido a Buruaga a preguntas de los medios este sábado, tras participar en el Parlamento en la celebración del patrón de la enfermería.

Revilla ve "sorprendente que se les ocurra ahora" pedir que gobierne la lista más votada cuando tienen "la intuición" de que ésta será la del PP, y cuando "no han respetado en cantidad de sitios la lista más votada". "Mira que han tenido años gobernando en España para hacerlo", ha sentenciado el presidente, pidiendo "ser coherentes" y plantear "seriamente" un asunto como éste.

"Se les ocurre ahora, en un momento en el que parece que algunas encuestas demuestran que van a ganar. El plantearlo no es serio, esto que hay que hacerlo con reposo, con tiempo, porque lo que hay que garantizar es la gobernabilidad", ha reiterado.

Frente a esa postura, ha defendido que Cantabria, con los regionalistas al frente, ha tenido "siempre" pactos estables, como el de esta legislatura en la que ha gobernado en coalición con el PSOE. Además, en varias ocasiones Revilla ha venido manifestando que no descarta pactar con el PP la próxima legislatura tras el 28 de mayo.

"Hemos tenido la mayoría para poder sacar adelante siempre los presupuestos, siempre las leyes", ha ensalzado, porque "la democracia en Cantabria es una democracia pluripartidista donde gobierna aquel que reúne el mayor número de apoyos para poder aprobar los presupuestos, las leyes y gobernar".

Es por ello que a su juicio "no tiene ningún sentido" garantizar que gobernará el más votado si no se acompaña de alguna reforma a la ley electoral para que permita a un gobierno en minoría "un plus" para poder sacar adelante leyes y presupuestos, pero no lo ve "muy democrático" y sí "muy complicado de hacer en España".