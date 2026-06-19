Ribamontán al Mar intenta evitar el 'macrobotellón' del 28 de junio en El Puntal

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SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, ha asegurado que el Ayuntamiento está trabajando para evitar el 'macrobotellón' previsto el domingo, 28 de junio, en la playa El Puntal.

En este sentido, ha advertido de que el Consistorio, que ya se ha reunido con la Delegación del Gobierno en Cantabria y con la Guardia Civil en este sentido, cuenta con una ordenanza que conlleva multas "importantes", que cree que servirán para disuadir de la concentración.

"Hemos visto que se ha anunciado, no sé si se hará o no. Nosotros ya hemos avisado de que no se les ocurra hacer nada porque no tienen permiso", ha dicho este viernes, en declaraciones a los medios, tras la presentación del nuevo servicio marítimo que Alsa prestará por el entorno de la bahía de Santander.

Finalmente, ha mostrado su preocupación por este asunto, ya que no quiere que vuelva a ocurrir lo mismo que el pasado verano, cuando el 28 de julio, durante la Semana Grande de Santander, miles de jóvenes se concentraron en esa playa para hacer botellón.