Rionansa reúne esta tarde a tres agrupaciones corales en el XII Encuentro Coral Valle del Nansa

La Coral Torre de Obeso. - ENCUENTRO CORAL VALLE DEL NANSA

SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rionansa celebra este sábado, 19 de septiembre, una nueva edición del Encuentro Coral Valle del Nansa, que alcanza su duodécima convocatoria y reunirá a tres agrupaciones vocales en la iglesia de San Jorge de Puentenansa.

El encuentro comenzará a las 19.00 horas, y contará con la participación de la Coral Torre de Obeso, el Coro Ronda Garcilaso y el Coro Ribadedeva, y estarán como artistas invitados de los Hermanos Cosío.

El encuentro permitirá disfrutar de distintos estilos y repertorios vinculados a la música popular y tradicional.

Así, la Coral Torre de Obeso interpretará 'María Dolores'; 'Pescadores'; 'Feria de las flores'; 'Popurrí habanero', y 'Moliendo Café'.

El Coro Ronda Garcilaso, por su parte, llevará a Puentenansa cinco piezas de su repertorio: 'Ay soledad', de Pepín del Río; 'Pasiegas las de Pisueña'; 'Donde vas morenuca'; 'Carretera carretera', y 'Arriba en la ermita'.

La participación asturiana correrá a cargo del Coro Ribadedeva, que ofrecerá 'Dona nobis pacem', de M. Lynn Lightfoot; 'Atardecer', de Sergio Domingo; 'El Baile'; 'El Mandilín', y 'Viento del norte', de Sergio y Nando Agüeros.

La cita servirá también para entregar las insignias de oro a la Asociación Cultural El Marte, de Trasvía, y a la Asociación Cultural Riguraos, de San Román de Cayón.