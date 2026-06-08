Rotary organiza en Torrelavega un taller de cocina a favor de Tolerancia 0 al Bullying

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Se celebrará el 18 y 19 de junio en el Centro Municipal de Formación de Barreda al precio de 50 euros TORRELAVEGA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rotary Bahía Cantabria ha promovido un taller de cocina solidario a favor de la Asociación Tolerancia 0 al Bullying Cantabria que se celebrará el 18 y 19 de junio en el Centro Municipal de Formación de Barreda. El precio de inscripción es de 50 euros por taller, con plazas limitadas a 20 participantes por sesión.

El concejal de Desarrollo Local, Empleo y Dinamización Poblacional, Jesús Sánchez Pérez, ha informado de esta iniciativa que combina gastronomía, aprendizaje y compromiso social.

Bajo el lema 'Cocinamos para compartir, cocinamos para cambiar', la actividad propone una experiencia culinaria participativa en la que los asistentes podrán aprender a elaborar diferentes platos mientras colaboran con una causa solidaria.

El 18 de junio los participantes elaborarán un menú formado por toma de relleno de aguacate, salmón y cebolla morada, con salsa de yogur y Aove; solomillo relleno de mousse de foie, manzana y pasas, con salsa de cebolla y melocotón; y abanico crujiente Dubái (chocolate y pistacho).

Y el 19 de junio el menú será timbal de patata, fresas, mango y langostinos con vinagreta de pimientas; magret de pato con salsa y frutos rojos, y vasitos de limón y galleta.

Durante la actividad, los participantes no solo cocinarán, sino que también podrán disfrutar de una experiencia solidaria enriquecida con gafas de realidad virtual 360º, que permitirá conocer de primera mano el trabajo de la Asociación Tolerancia 0 al Bullying Cantabria.

Además, el evento contará con una vertiente lúdica gracias a la colaboración de empresas patrocinadoras, que aportarán productos para el desarrollo del taller y para la realización de sorteos entre los asistentes. En este sentido, Semark AC Group proporcionará productos para las elaboraciones culinarias, mientras que La Ermita Cantabria ofrecerá lotes que se sortearán durante las jornadas.

El taller se desarrollará de 17.00 a 20.00 horas y las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción a través de WhatsApp en el número 620 732 466.

El Taller de Cocina Solidario cuenta con la colaboración de diversas entidades e instituciones, entre ellas el Gobierno de Cantabria, el Servicio Cántabro de Empleo, la Agencia de Desarrollo Local de Torrelavega, el Ayuntamiento de la capital del Besaya, así como otras entidades colaboradoras como Lupa, La Ermita Cantabria y la propia Asociación Tolerancia 0 al Bullying Cantabria.