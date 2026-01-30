La rotura de una tubería en la calle Bonifaz deja sin agua a 136 vecinos de Santander

Calle Bonifaz. - EP MAPS

SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una tubería se ha roto este viernes en la calle Bonifaz número 6 de Santander y ha afectado a 136 vecinos, que se han quedado sin servicio de aguas.

Así lo ha informado la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, Margarita Rojo, en sus redes sociales, en las que ha indicado que la rotura ha producido de manera "fortuita".

Según ha explicado, la compañía Aqualia fue la que avisó a los 136 usuarios afectados por SMS y está trabajando en la reparación desde esta mañana.

La edil ha señalado que se prevé que el servicio de aguas quede restablecido a las 16.00 horas y ha lamentado las molestias ocasionadas.