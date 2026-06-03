Archivo - El artista Raúl Gutiérrez, 'Rulo'. - ALIAKSANDR PASECHNIK-DRUMMERPAST - Archivo

TORRELAVEGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante Rulo recibirá el galardón 'Cantabria Infinita' en la IV Gala de los Premios de la Música de Cantabria que acogerá el Teatro Concha Espina este sábado 6 de junio, organizada por el programa radiofónico Sisión Vermú y por el Ayuntamiento de Torrelavega.

Estos premios, que han tenido una gran participación popular superando 10.000 votos, pretenden "reconocer el talento musical que hay en Cantabria, dar visibilidad a esa creación musical y acercar al público en general a los mejores artistas y bandas emergentes", ha explicado la organización.

La concejala de Festejos, Patricia Portilla, ha presentado las principales novedades que se verán el fin de semana, con un formato híbrido que saca la música a la calle.

Desde las 18.00 el público podrá disfrutar en el Rincón de las Artes, en el exterior del Teatro Concha Espina, del concierto de la Mejor Banda Cántabra de la pasada edición, Copernicus Dreams, y de una sesión de musical a cargo del DJ Jesús Bombín.

A las 20.00 horas, dará comienzo la entrega de premios en el interior del Teatro Concha Espina, en una gala conducida por el productor musical Bambax y la creadora de contenido Teresa Gareche. El evento mantendrá su característico formato de "sobres cerrados", donde personalidades de la cultura desvelarán en directo a los ganadores de categorías clave como Mejor Canción, Videoclip, Letra Original, Artista Joven, Mejor Artista, Diseño Gráfico, Producción Musical o Mejor Festival.

Además, durante la Gala actuarán en directo de Mikan, Jeremías San Martín, Golden Brócoli y Jimenez con Jota. En palabras de Agus San Martín, presentador de Sisión Vermú y coordinador del evento, "esta selección busca representar la riqueza y el eclecticismo de la escena actual cántabra, desde el pop de vanguardia hasta las propuestas de raíz".

A finalización del evento, de nuevo en el Rincón de las Artes, los ganadores del premio a Mejor Banda Nacional, El Nido, con su combinación de jotas de ronda, ajechaos, charros y otros ritmos tradicionales de baile, ofrecerá un concierto gratuito.

RULO: PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA

Por su parte, Raúl Gutiérrez, más conocido como Rulo, recibirá el galardón 'Cantabria Infinita' que reconoce su trayectoria musical que le ha llevado a ser uno de los músicos más relevantes de Cantabria en las últimas décadas.

Un apasionado de la música, formó varias bandas en su localidad natal, Reinosa, hasta que en 1996 se consolidó La Fuga, banda que lideró como voz principal y guitarra, y que fue una de las más importantes del rock en España en la década de los 2000. Desde 2011 continúa llenando los escenarios de todo el mundo con de Rulo y la Contrabanda, siendo el artista cántabro más internacional de la actualidad.

PREMIOS HONORÍFICOS

El premio honorífico 'Matilde de la Torre' será recibido por los Marceros de Torrelavega en reconocimiento a su trabajo manteniendo vivas las tradiciones de Cantabria.

Por otro lado, la directora de orquesta santanderina Paula Sumillera, verá reconocido su trabajo con el premio 'Universidad de Cantabria'. Sumillera es actualmente la directora de la Orquesta Sinfónica del Cantábrico y mantiene activos diversos proyectos musicales en Cantabria.