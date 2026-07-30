Rusowsky, Siloé, Pignoise y Guitarricadelafuente actuarán este fin de semana en el Santander Music 2026

Cartel por horas del Santander Music 2026 - SANTANDER MUSIC 2026

SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Rusowsky, Siloé, Pignoise y Guitarricadelafuente actuarán este fin de semana, el viernes y sábado, en el festival Santander Music 2026, que se celebrará en la Campa de La Magdalena.

En un comunicado, la organización ha detallado que, desde las 18.20 horas del viernes, 31 de julio, el recinto acogerá a Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Rusowsky, Sanguijuelas del Guadiana, La Paloma, Los Punsetes, Las Ketchup, Biela y Hoonine.

Mientras que el sábado, 1 de agosto, desde las 18.00 horas, los asistentes podrán dIsfrutar de Siloé, Pignoise, Carlos Ares, Xoel López, Triangulo de Amor Bizarro, Rata, Coolnenas, La URSS y Toldos Verdes.

La organización ha asegurado que el festival se encuentra "muy cerca de colgar el cartel de 'sold out'".

Por otra parte, ha destacado que la experiencia Santander Music comenzará incluso antes de la apertura de la Campa gracias a la Sesión Vermú, que volverá a llevar la música a distintos espacios de la ciudad.

Y es que, el sábado, el Centro Botín acogerá, desde las 13.00 horas, las actuaciones de Carmen Lancho y Pierre May, mientras que el Auditorio Los Carabelas recibirá, a partir de las 16.00 horas, a Jaleo y McNulty.

Por su parte, en otro comunicado, la Fundación Santander Creativa ha subrayado que ha acompañado al Santander Music "desde sus inicios", y le ha definido como "ese pequeño gran festival que ahora se ha convertido en una de las principales citas con la música en directo que se celebra en la ciudad en pleno verano".