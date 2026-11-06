Este sábado se abre el plazo para que los jóvenes de Camargo puedan solicitar ayudas al pago del carné de conducir

Ayuntamiento de Camargo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la nueva convocatoria del Ayuntamiento de Camargo dirigida a vecinos de hasta 30 años para facilitar la obtención del carné de conducir mediante ayudas de hasta 300 euros por beneficiario, que se pueden solicitar a partir de este sábado 7..

El Consistorio destina a esta convocatoria, denominada Camargo al Volante, un total de 55.000 euros con el objetivo de favorecer la autonomía y las oportunidades laborales que el carné de conducir proporciona a la población joven.

Las ayudas, cuyo plazo de solicitud estará abierto desde este sábado hasta el 9 de diciembre, están destinadas a sufragar, total o parcialmente, los gastos de obtención de permisos o licencias expedidos entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026, siempre que los servicios se hayan realizado en autoescuelas radicadas en Camargo.

Así, la convocatoria contempla ayudas para la obtención de permisos de motocicleta y ciclomotor (AM, A1, A2 y A), turismos (B y B+E), camiones (C1, C, C1+E y C+E), autobuses (D1, D, D1+E y D+E), así como las licencias especiales de vehículos agrícolas (LVA) y para personas con movilidad reducida (LCM). Esta subvención, además, es compatible con la línea de ayudas del Gobierno de Cantabria, que otorga 200 euros a los jóvenes empadronados en la región.

Los beneficiarios, personas que no superen los 30 años en el momento de presentar la solicitud y que lleven empadronadas en Camargo al menos un año, deberán acreditar los gastos mediante la correspondiente factura de la autoescuela y el justificante de pago, además de aportar la documentación requerida para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Las solicitudes deberán formalizarse conforme al modelo oficial y podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Camargo o a través de cualquiera de los medios previstos por la ley, incluida la vía electrónica.

La información completa y la documentación necesaria para participar en el programa Camargo al Volante pueden consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Camargo, en https://sede.aytocamargo.es.