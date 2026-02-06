La Sagrada Familia acoge la presentación de El Camino de Gaudí, que agrupa los tres edificios que hizo fuera de Cataluña

Presentación de 'El Camino de Gaudí', que agrupa los tres edificios que el arquitecto hizo fuera de Cataluña - PEP DAUDE

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sagrada Familia ha acogido este viernes la presentación de El Camino de Gaudí, un proyecto que lideran los responsables de los tres únicos edificios gaudinianos fuera de Cataluña: El Capricho de Gaudí (Cantabria), el Museo Casa Botines (León) y el Palacio de Gaudí (Astorga).

Este evento se enmarca en la conmemoración del centenario de la muerte del genial arquitecto, efeméride que ha convertido 2026 en Año de Especial Interés Público.

El director de la Cátedra Gaudí y Comisario Año Gaudí, Galdric Santana, ha sido el encargado de abrir el acto poniendo en el valor estos tres monumentos que, "sin lugar a dudas, conectan con el claim del año Gaudí: el orden invisible". Según Santana, son un ejemplo evidente de cómo, a través de un análisis científico de la obra de Antoni Gaudí, se aprecia esa conexión entre todos los elementos de su legado.

A su intervención le ha seguido la presentación de los ejes clave de El Camino de Gaudí, así como de los retos, individuales y comunes, que abordan estos tres edificios.

El proyecto se apoya en dos iconos de reconocimiento internacional: la figura de Gaudí y el Camino de Santiago, que discurre en dos de sus versiones por los territorios de Cantabria, León y Astorga (Camino del Norte y Camino Francés).

Por su parte, las líneas de actuación que sirven de paraguas al proyecto se centran en tres ejes fundamentales: el camino físico, en referencia al viaje cultural que une los tres museos; el eje del conocimiento, desde el que se quiere acercar la figura de Gaudí a los jóvenes y niños; y el filantrópico, que tiene como misión apoyar el talento infantil y juvenil en torno a disciplinas artísticas y culturales a través de premios y becas.

Durante el evento, el director de El Capricho de Gaudí, Carlos Mirapeix, ha manifestado el "honor estar hoy aquí, en la obra más reconocida del genial arquitecto", para presentar un proyecto que pretende "dar visibilidad y poner en valor los tesoros gaudinianos que albergan Cantabria y León".

Por su parte, José María Viejo, director general de FUNDOS (entidad que gestiona el Museo Casa Botines), ha expuesto los principales hitos del programa previsto para 2026 por parte de los tres edificios, así como las primeras acciones conjuntas que emprenderán este año.

El director del Palacio de Gaudí, Víctor Murías, ha reforzado la importancia del vínculo que une a los tres edificios y su objetivo común de impulsar un conocimiento más amplio, riguroso y transversal de la obra de Gaudí.

El cierre del acto ha corrido a cargo del presidente delegado de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia, Esteve Camps, que ha destacado el convenio de colaboración de la Sagrada Familia con El Camino de Gaudí, como compromiso a impulsar proyectos comunes.

ACTIVIDADES

Entre las actividades que ya se están diseñando se encuentra el intercambio de exposiciones temporales, los préstamos y depósitos de piezas, la coproducción de actividades culturales y científicas, y la colaboración en materia educativa y archivística.

La firma en 2025 de este acuerdo sin precedentes supuso un hito para los cuatro edificios que, conjuntamente, reciben más de cinco millones de visitas al año.

Como conclusión al evento de presentación pública todos ellos han resaltado el positivo impacto que tendrá desarrollar actuaciones de manera coordinada, especialmente de cara a este año especial.

EL CAPRICHO DE GAUDÍ

Este edificio, construido entre 1883 y 1885, es una obra temprana de un joven Gaudí de apenas 30 años, que consiguió crear este particular "girasol arquitectónico" donde función y forma se integran de manera perfecta. La principal finalidad de la casa-museo es proteger y conservar un patrimonio único mediante un modelo de gestión cultural innovador, dinámico y cercano.

MUSEO CASA BOTINES GAUDÍ

Es el principal proyecto museístico de la Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS). Como museo del siglo XXI, en pleno contacto con la sociedad de su entorno, aspira a ser un centro de investigación, conservación y exposición de su patrimonio histórico-artístico. El Museo Casa Botines Gaudí de León ejerce además como referente dinamizador de la vida cultural en su área de actuación y se proyecta como el principal museo del mundo acerca de la vida y obra de Antoni Gaudí.

EL PALACIO DE GAUDÍ

Concebido como residencia episcopal para el obispo de Astorga, el Palacio de Gaudí es una de las obras más singulares del arquitecto catalán.

Comenzado en 1889, el edificio refleja el momento de plena madurez creativa de Gaudí, que supo interpretar la tradición medieval y el paisaje leonés a través de un lenguaje propio, donde la piedra, la luz y la simbología dialogan de forma armónica. Hoy, el Palacio guarda entre sus paredes un museo vivo que conserva y difunde un valioso patrimonio artístico, comprometido con la preservación de la obra gaudiniana.

LA SAGRADA FAMILIA

Diseñada por Gaudí, se inició su construcción en 1882 y es un reflejo de su plenitud artística. Durante la vida del arquitecto se completaron la cripta, el ábside y, parcialmente, la fachada del Nacimiento, de la que Gaudí solo vio coronada la torre de san Bernabé.

A su muerte, se hizo cargo de la construcción su ayudante, Domingo Sugrañes, y posteriormente ha estado bajo la dirección de diversos arquitectos, con Jordi Faulí i Oller como director de las obras desde 2012.

El templo fue declarado basílica menor el 7 de noviembre de 2010 por el papa Benedicto XVI. Este 2026 está prevista la finalización de la última de las seis torres centrales, la Torre de Jesucristo, con una altura de 172,5 metros.