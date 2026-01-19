Se sale de la vía, choca contra dos vehículos aparcados y da positivo en droga

Archivo - Policía Local de Santander.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 38 años ha dado este sábado positivo en droga, concretamente en THC, después de que su coche se saliera de la vía y colisionara contra dos vehículos aparcados en Santander.

Según ha informado la Policía Local, el hecho tuvo lugar a las 15.45 horas en la calle Pedro Rodríguez Parets y ha ocasionado daños materiales. Tras el choque, los agentes realizaron la prueba de drogas al implicado, que resultó positiva, por lo que se le ha interpuesto sanción administrativa.

Por otra parte, desde el pasado viernes, cuatro personas han resultado heridas por accidentes de tráfico en la ciudad. La primera, una mujer de 56 años que fue atropellada ese mismo día por un coche dentro de un paso de peatones en la calle Camarreal. Requirió ser trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, mientras que el conductor dio positivo en THC.

También el viernes, en la calle San Román, un ciclista de 25 años resultó herido y trasladado al hospital tras la colisión de su bicicleta con un turismo.

Por último, dos motoristas sufrieron heridas este fin de semana; uno tras chocar contra un coche en la calle Corceño, y el otro por caerse de la moto en la calle Repuente. Ambos fueron trasladados a Valdecilla.