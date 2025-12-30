Salud aprueba la OPE de 2025 con 338 plazas, 28 de ellas de difícil cobertura

Archivo - Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado este martes la convocatoria de la Oferta de Empleo Público (OPE) de la Consejería de Salud de 2025, que comprende un total de 338 plazas de diferentes categorías y subgrupos. De ellas, 28 son de difícil cobertura y se desarrollarán a través del sistema de concurso; y las otras 310 mediante concurso-oposición.

De esta forma, el Ejecutivo habilitará 326 plazas de la tasa de reposición y 12 adicionales de promoción interna (incluyendo la correspondiente reserva para personas con discapacidad), ha informado el Ejecutivo regional.

Así, Salud ha modificado las convocatorias de 2021 y 2022 para adaptarlas a la OPE de 2025 con el fin de ejecutar "de una forma eficiente" los procesos selectivos pendientes, ahora que ha finalizado la estabilización", ha explicado la nota de prensa. Por ello, determinadas plazas de las convocatorias anteriores van a ser consideradas de difícil cobertura y su acceso será vía concurso.

También, se han fijado los criterios que van a ordenar en lo sucesivo todos los procedimientos (movilidad y procesos selectivos) de acuerdo con lo previsto Ley de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de Cantabria. Esta medida tiene el fin de cubrir todas las plazas por personal fijo y reducir el porcentaje de personal interino hasta alcanzar el objetivo impuesto por la Unión Europea del 8%.

LISTAS DE ESPERA, MATERIAL ELECTRÓNICO Y MICROSOFT

Por otro lado, el Consejo también ha autorizado el incremento de la partida del Programa Especial de Reducción de la Demora Asistencial (DEMORA), cuyo objetivo es reducir las listas de espera quirúrgicas, con un incremento de 1,5 millones para el Hospital de Valdecilla y 87.000 euros para Sierrallana, de modo que la partida total asciende a 7.352.627 euros.

Bajo el Programa PEREDA, en horario de tarde, en Valdecilla se han realizado 2.616 intervenciones hasta julio de un total de 16.909. Mientras tanto, en Sierrallana el 25 por ciento de las operaciones se han realizado en la jornada vespertina, dentro de un total de 5.496 actuaciones.

En otro punto, el Ejecutivo ha aprobado tramitar el contrato mixto para renovar las licencias del Sistema de Información Hospitalaria (HCIS) del Servicio Cántabro de Salud (SCS), que incluye las licencias permanentes y el soporte técnico durante 12 meses, con un presupuesto de 909.987 euros, financiado con fondos europeos, a cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) - NextGenerationEU.

Por otro lado, ha autorizado un contrato para adquirir 121 monitores de signos vitales para los consultorios rurales, en el marco del PRTR - NextGenerationEU, con un presupuesto de 171.200 euros. Se tramitará por procedimiento abierto y con carácter urgente para garantizar su ejecución en un plazo máximo de cuatro meses.

Más allá, ha firmado un Protocolo General de Actuaciones con Microsoft Ibérica, para es establecer un marco de colaboración que impulsará proyectos de innovación tecnológica en el sector salud. Este acuerdo permitirá desarrollar iniciativas vinculadas al parque científico y tecnológico sanitario y otros ámbitos de interés común, sin generar compromisos jurídicos exigibles, dado su carácter declarativo.

HOSPITAL DE LAREDO

Por su parte, también se han aprobado una serie de medidas para mejorar la cobertura asistencial en varias especialidades médicas del Hospital de Laredo, como Radiodiagnóstico, Pediatría, Anestesiología y Reanimación, y Cirugía Ortopédica y Traumatología. Así, facultativos de Valdecilla y Sierrallana (del que sólo podrán optar especialistas de Cirugía Ortopédica y Traumatología) realizarán guardias voluntarias en Laredo con una adecuación retributiva singular.

De este modo, se ofrece un incremento del complemento de atención continuada hasta el 150% del valor ordinario, lo que supone unas tarifas de 44,75 euros por hora en guardias laborales, 50,12 euros en festivos y 84,44 euros en días especiales como Navidad y Año Nuevo. Además, el hospital de origen abonará los gastos de desplazamiento.

Las medidas tenían vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque con posibilidad de prórroga. El carácter de estas actuaciones es excepcional y no generalizable a otros colectivos, tal y como acordó la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias. El coste estimado para 2025 asciende a 43.726 euros para Cirugía Ortopédica y Traumatología; 34.215 euros para Anestesiología y Reanimación; 25.087 euros para Radiodiagnóstico y la misma cantidad para Pediatría.

Todos los acuerdos cuentan con crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del SCS y no generan impacto económico más allá de este ejercicio, según el Gobierno.