Salud cifra el seguimiento de la huelga en un 21,3% por la mañana y 7,3% por la tarde y Sindicato Médico en un 65-90%

Archivo - Centro de Salud en Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria ha cifrado el seguimiento de la quinta jornada de huelga médica de esta semana en un 21,32 por ciento por la mañana y un 7,30 por la tarde, mientras que el Sindicato Médico lo ha estimado entre un 65 y un 90 por ciento.

Según han precisado a Europa Press fuentes de la entidad sindical, el seguimiento de la huelga en demanda de un Estatuto Marco propio ha aumentado en casi un cinco por ciento desde este lunes.

Según la organización convocante, la Atención Primaria ha sido la que más aumentado este viernes, con un paro del 80%; y que también se ha incrementado en el hospital de Sierrallana, que ha sido secundada por un 75-80% de la plantilla.

Sin embargo, el seguimiento se ha mantenido en los hospitales de Valdecilla y Laredo, que se ha situado en un 65-70 por ciento; y en el área quirúrgica, donde se ha secundado un 90%, por lo que prácticamente se ha parado la actividad, salvo en casos urgentes e inaplazables, han indicado las mismas fuentes.