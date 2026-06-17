Salud cifra el seguimiento de la huelga médica en un 17,69% por la mañana y 10,05% por la tarde frente al 60-90% del SM

Archivo - Centro de Salud en Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria ha cifrado el seguimiento de la tercera jornada de esta semana de huelga médica en un 17,69 por ciento por la mañana y un 10,05 por la tarde, mientras que el Sindicato Médico lo ha estimado entre un 60 y un 90 por ciento.

Según han precisado a Europa Press fuentes de la entidad sindical, el seguimiento de la huelga en demanda de un Estatuto Marco propio ha sido similar al de los últimos dos días en los hospitales Marqués de Valdecilla y Sierrallana, hasta situarse entre un 70-75%, un poco superior al martes en Atención Primaria, donde ha sido secundada por algo más del 70% del personal, y se ha mantenido en el 60% en el Hospital de Laredo.

Sin embargo, las cifras suben hasta el 90% en el área quirúrgica, donde prácticamente se ha parado la actividad, salvo en casos urgentes e inaplazables, han indicado las mismas fuentes.