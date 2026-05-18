Salud cifra el seguimiento de la huelga médica en un 18,48% por la mañana y un 5,41 por la tarde frente al 65-70% del SM

Archivo - Edificio de consultas externas del Hospital Sierrallana.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria ha cifrado el seguimiento de la primera jornada de esta semana de huelga médica en un 18,48 por ciento por la mañana y un 5,41 por la tarde, mientras que el Sindicato Médico lo ha calculado en un 70% "aproximadamente" en Atención Primaria, cerca de un 65% en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y Sierrallana y en un 50% en el de Laredo.

Según han señalado a Europa Press fuentes de la entidad sindical, estos datos son "habituales" en el inicio de la movilización --que entra en la cuarta semana del año para reclamar un Estatuto Marco propio-- puesto que hay el doble de personal librando los lunes, si bien la estimación es que estas cifras irán al "alza" a lo largo de la semana, cuando se espera que aumenten a un 75%.

Además, la organización sindical ha denunciado que el Ministerio de Sanidad no ha vuelto a convocar al Comité de Huelga desde hace más de un mes para mantener "negociación alguna", una situación "inédita" que incluso "se podría considerar ilegal", han recalcado.

Asimismo, desde Sindicato Médico han lamentado que cada semana se están encontrando con "una nueva provocación".

De este modo, han criticado que si en marzo fue la apertura de la Ley de Organización de Personales Sanitarias para "igualar" a los médicos con enfermeras, fisioterapeutas y logopedas en la misma categoría profesional a pesar de que su formación y responsabilidad "es muy superior", en abril "se han homologado 30.000 títulos de medicina de médicos comunitarios sin pasar por ningún tipo de examen ni prueba objetiva", simplemente, han incidido, con "una mera homologación administrativa".

Se trata de la cuarta semana de paros médicos convocados por el Comité de Huelga, que se extenderá hasta el viernes 22 para reclamar un estatuto marco propio.

El Sindicato Médico ha convocado una concentración el próximo jueves, a las 12.00 horas, en la plaza norte del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, a la que han invitado a sumarse a los estudiantes del grado de Medicina.