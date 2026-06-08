Salud y el COF informarán a las farmacias de las últimas novedades en la receta electrónica europea

Archivo - Sistema Europeo de Intercambio de Recetas electrónicas. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

SANTANDER, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria (COF), ha organizado el próximo jueves, 18 de junio, una jornada de información y refuerzo que ahondará en las características y principales novedades de la interoperabilidad de la receta electrónica europea.

El sistema, implantado en 2023, permite recoger los medicamentos prescritos en Cantabria por profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS), de forma segura, en una oficina de farmacia de otro país europeo, facilitando la continuidad de los tratamientos en los desplazamientos, ha informado el Gobierno.

De hecho, desde hace unos días, los pacientes cántabros con receta electrónica ya pueden adquirir sus medicamentos en las oficinas de farmacia de Austria, último de los países europeos adheridos al sistema de receta electrónica interoperable, con los que Cantabria tiene activo el servicio.

Se suma así a Estonia, Chipre, Croacia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal y República Checa. De la misma forma, en Cantabria se pueden ya dispensar los medicamentos prescritos a los pacientes europeos que se desplacen a esta región desde esos 11 países.

Durante la convocatoria, tendrá lugar la presentación de los principales requisitos del proyecto europeo 'Prescripción y dispensación en UE' (ePrescription/eDispensation). Además, se realizará un repaso formativo de lo que supone para Cantabria la receta electrónica europea.

Por último, los asistentes podrán ver en vivo, a través de un taller, el procedimiento completo de dispensación en modo interoperable con otros países europeos.

La receta electrónica transfronteriza supone un avance para el cuidado de la salud de los ciudadanos, pero también un ejemplo tangible del trabajo colaborativo y multidisciplinar de los profesionales, ya que Cantabria tiene que superar auditorias de cumplimiento de los requisitos del marco de interoperabilidad sanitaria de la Unión Europea. En concreto, se han tenido que acreditar rigurosas condiciones en cuanto a protección de datos del paciente y seguridad de la información sanitaria.