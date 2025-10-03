Salud encarga a Santa Clotilde la lectura de un millar de mamografías y niega retraso "sistemático" en el cribado

El consejero admite "casos concretos" de demora en el diagnóstico y sitúa "al final de legislatura" el compromiso de adelantar la edad

SANTANDER, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria ha externalizado parte de las mamografías que se practican en el sistema público por acumulación de pruebas. En concreto, la lectura de un millar de las realizadas y pendientes de analizar del total superior a 3.000 que hay en esa situación, y de las que se encargarán radiólogos acreditados del Hospital Santa Clotilde de Santander.

El titular del departamento, César Pascual, -que ha negado "retraso sistemático o habitual" en el cribado aunque ha admitido "casos concretos"- ha justificado esa decisión por la existencia de una bolsa (acumulación de pruebas sin leer, que ha achacado a vacaciones de verano de los profesionales encargados) que hace que se estén revisando ahora las realizadas hace dos meses, esto es, el pasado julio.

Así, ante las "dificultades" para sacar adelante esa bolsa, se ha optado por externalizar la lectura de pruebas, y el consejero ha resaltado al respecto que según se vaya "quitando" esa acumulación se irá "reduciendo" también el tiempo de respuesta, ya que "lo ideal" es que el resultado esté en unos 30-40 días.

En este punto, ha destacado la apuesta de la Consejería cántabra por implantar tecnologías y programas de Inteligencia Artificial (en vez de unidades móviles) en los centros sanitarios para ayudar a los radiólogos en la lectura de las mamografías.

Con todo ello, ha garantizado en cualquier caso que en esta comunidad autónoma no está ocurriendo lo que en otras como Andalucía con retrasos de diagnóstico a unas 2.000 mujeres, al menos no de manera "sistemática" o "habitual", aunque Pascual sí ha admitido "casos concretos", en los que, "por las razones que sea, no se informó (a la mujer) a tiempo o se tardó mucho en informarla". "Alguna reclamación hemos tenido", ha reconocido.

En cualquier caso, el titular de Salud ha asegurado que el programa de cribado de cáncer mama está recuperando "el ritmo", ya que estaba "muy ralentizado", aunque "no parado" como en el de colon, ha comparado.

Y para terminar, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo regional de adelantar la edad para hacer las mamografías y que se cumplirá, según ha dicho, "a final de legislatura", debido precisamente a la necesidad de instalar nuevas tecnologías.

CINCO PSICÓLOGOS ESTE AÑO EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Cuestionado por otros compromisos del Gobierno, como el plan para extender la atención psicológica en los centros de Atención Primaria, el consejero ha indicado que la previsión era y es que este año se incorporen cinco. "Y los incorporaremos", ha asegurado.

"El año no ha terminado. El compromiso es, este año, incorporar a cinco psicólogos y está en marcha el proceso", ha abundado, para apuntar que el próximo ejercicio seguirán sumando más profesionales.

INTEGRACIÓN SANTA CLOTILDE EN EL SCS

Y a propósito de la citada externalización de las mamografías a Santa Clotilde, ha sido preguntado por el proyecto para la integración de este centro hospitalario en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), y que según ha indicado ya está redactado y está siendo revisado por los servicios jurídicos.

Así, el planteamiento ya está hecho y falta la revisión, por lo que el consejero espera que este año se pueda cerrar el proyecto y llevarlo a cabo en el plazo que determinen los jurídicos.

OBRAS BÚNKER PROTONTERAPIA

En otro orden de cosas, y para terminar, Pascual ha sido cuestionado por las obras del búnker para albergar la unidad de protonterapia en el Hospital Valdecilla, y ha indicado que avanzan "a su ritmo" y en el periodo "planificado" por la dirección facultativa y de los trabajos, teniendo en cuenta la complejidad de los mismos.

"No se han encontrado en el suelo grandes dificultades en cuanto a excavación. Sí hay alguna otra dificultad en cuanto al saneamiento, pero estaba previsto que podía ir surgiendo", ha comentado, para resaltar así que se mantienen los plazos y la obra "va bien".