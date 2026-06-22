Salud refuerza el Servicio de Enfermería de Laredo durante los festivos y el turno de noche en planta

Archivo - Imagen de archivo del Hospital de Laredo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ya trabaja en reforzar el Servicio de Enfermería del Hospital Comarcal de Laredo para aumentar la cobertura asistencial de las unidades de hospitalización durante las jornadas festivas, e incrementar el turno de noche en las plantas con mayor necesidad.

Así lo ha detallado el consejero del ramo, César Pascual (PP), en el Pleno de este lunes, a preguntas de la regionalista Paula Fernández, a quien ha explicado que esta decisión cuenta con la "aprobación unánime" de la Dirección de Enfermería del Hospital, los supervisores de las unidades y la Junta de Personal, que han realizado un trabajo conjunto para identificar las necesidades prioritarias del centro sanitario.

Este refuerzo será posible gracias a una partida de 150.000 euros, integrada en el apartado sanitario del acuerdo firmado entre el PP y el PRC para aprobar los Presupuestos de Cantabria para 2026, cuyo objetivo era recuperar la tercera enfermera del turno de noche.

En este sentido, Pascual ha reiterado que no es una decisión arbitraria, sino que está "absolutamente pensada, estudiada y hecha en el Hospital". Asimismo, ha pedido a Fernández que "deje las afirmaciones demagógicas y populistas" porque cree que el PRC "se empeña en que el Hospital de Laredo es un caos, cuando la situación no es esa".

Por su parte, la regionalista ha señalado que el refuerzo del Servicio de Enfermería de noche "no es un capricho del PRC ni una cuestión política; es una realidad y una necesidad del Hospital".

Por otro lado, también a preguntas del PRC, Pascual ha indicado que la Consejería no tiene en sus planes modificar los baremos para los fisioterapeutas, ya que al Servicio Cántabro de Salud "le interesa atraer a los mejores profesionales", independientemente de si han adquirido su experiencia el sector público o privado.