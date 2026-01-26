El Salvador entrega un cheque de 1.000 euros de 'Saber y ganar' a la AECC para investigar el cáncer infantil - EL SALVADOR

TORRELAVEGA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa de Enseñanza El Salvador de Barreda (Torrelavega) ha entregado este lunes a la presidenta de la junta local de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en el municipio, Ana Barca, un cheque por valor de 1.000 euros, que es parte del dinero recaudado por los alumnos de 4º de ESO durante su participación las pasadas Navidades en el programa de televisión 'Saber y ganar' que presenta Jordi Hurtado.

El cheque será destinado a financiar la investigación contra el cáncer infantil.

"El conocimiento tiene valor real cuando se comparte y sirve para ayudara los demás, y con este acto damos sentido a nuestro esfuerzo", han explicado los alumnos encargados de presentar el acto. "Cooperación está en el nombre de nuestro colegio y queremos que también en nuestra forma de actual", han señalado en el evento.

Por su parte, Barca ha destacado que El Salvador es un colegio "supersolidario, lo que es obra de los padres, los profesores y de vosotros mismos".

De hecho, la colaboración entre la Cooperativa de Enseñanza El Salvador de Barreda y la Asociación Española contra el Cáncer se mantiene desde hace años, y el centro ya está preparando la que será su IV Marcha Escolar contra el Cáncer Infantil, que se celebrará el 10 de febrero.

Según ha informado el centro, estos 1.000 euros entregados hoy a la AECC son una parte de los 4.010 obtenidos durante la participación de Samuel Díaz, Claudia San Juan y Leo Arce en el concurso de La2 'Saber y ganar', el programa cultural más veterano de la historia de la televisión en España.

Según ha avanzado este lunes el director de El Salvador, José Miguel Fernández Viadero, el resto del dinero se empleará para costear una actividad de carácter más lúdico que se celebrará en el centro en junio, a final de curso, con los alumnos de 4º de ESO.