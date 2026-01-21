Salvemos el Mercado de Puertochico insta a Igual a cesar el contrato de la concesionaria por "incumplimientos"

Archivo - Pancarta contra el McDonald's de Puertochico. - IU - Archivo

SANTANDER, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico ha instado a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, a cesar, por los "incumplimientos" en la rehabilitación de esta instalación pública, el contrato con la concesionaria del mercado, Baika Puertochico, que preveía un plazo máximo de un año, y por el que "no ha sido sancionada, no se ha rescindido el contrato y ni siquiera exigido su cumplimiento efectivo".

Así lo han solicitado a través de un comunicado en el que han denunciado públicamente "la actitud persecutoria" del equipo de Gobierno tras recibir la respuesta a las alegaciones presentadas contra la orden para retirar la pancarta 'Gema, de mercado de barrio a preafter, no da igual', colgada en las inmediaciones de la instalación pública.

Además, han afirmado que la respuesta del Consistorio incluye de forma "creativa" nuevos supuestos incumplimientos, en un informe que creen "del todo tergiversado".

En concreto, han detallado que el documento hace referencia a artículos generalistas de la ordenanza, como el 1 o el 39, sin añadir los que desarrollan el objeto concreto que excluiría el de la pancarta.

Además, han dicho que en el mismo se "insiste" en que el cartel supone un peligro, "a pesar de haber permanecido desde hace dos meses perfectamente en la fachada y de haber sido colocada por profesionales".

Salvemos el Mercado de Puertochico cree que la alcaldesa "debería cejar en su empeño por aplastar la voluntad vecinal de proteger su mercado municipal", tras el "pelotazo" por el que "se privatizó" su gestión a Baika, que ha cedido este espacio a McDonald's.

Para ellos, el problema no se limita a "un ataque directo a su libertad de expresión", sino que les parece "especialmente grave la facilidad con la que la Alcaldía detecta presuntos incumplimientos de la ordenanza de publicidad, mientras ignora de manera sistemática el flagrante incumplimiento del contrato de rehabilitación del Mercado de Puertochico".

La plataforma ha señalado que Igual y el concejal de Comercio, Álvaro Lavín, son "cómplices necesarios" de que el mercado lleve más de siete años en obras que están "a medio hacer, con la destrucción de comercio local que ha supuesto y las dificultades que sufren quienes han aguantado".

En esta línea, la Comisión ha denunciado que el equipo de Gobierno "no protege un servicio público esencial" e "incumple" la regulación de mercados y su fin social.

Más allá, ha insistido que el mercado "se está transformando en un centro del que solo sacan tajada constructoras y McDonald's, única empresa que puede hacer frente a los 300.000 euros que plantea ganar Baika de la explotación del mercado, suma imposible de afrontar para la mayoría de pequeños comerciantes".

Por otro lado, han señalado "ausencia de transparencia" tanto en la adjudicación del contrato como en el proceso de rehabilitación del espacio.

CONTACTO CON LA UNESCO

En otro punto, Salvemos el Mercado de Puertochico ha asegurado que el Business & Human Rights Resource Centre -vinculado a la UNESCO-, que centra su actividad en proteger el patrimonio y el comercio local, se ha puesto en contacto con los vecinos y ha trasladado sus alegaciones y reivindicaciones a la dirección central de McDonald's en Estados Unidos.

Según la Comisión, la respuesta de la multinacional ha sido "evasiva y basada en un supuesto cumplimiento de la legalidad", algo que la Comisión niega. Además, cree que se debe al "amparo con que cuentan por parte de la Alcaldía".

En este sentido, han asegurado que la actuación del equipo de Gobierno aboca a la Comisión a la vía judicial "para defender sus derechos".

Asimismo, han indicado que, para ellos, "es esencial ser firmes" para que el equipo de Gobierno "no continúe amedrentando y atacando la crítica y participación de la ciudadanía" en la ciudad.