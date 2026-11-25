Archivo - Gente con paraguas en Santander.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de San Roque de Riomiera ha registrado en lo que va de este miércoles, 25 de noviembre, la mayor precipitación acumulada de lluvia en el país.

En concreto, ha llegado a marcar 45,8 litros por metro cuadrado a las 17.00 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press. Ha superado a Forua y Matxitxako, ambos en Vizcaya, con 45,2 y 38,8 mm, respectivamente.

En esta lista también aparecen Santander, San Vicente de la Barquera y Ramales de la Victoria, en el cuarto, quinto y séptimo puesto, respectivamente.

La capital cántabra ha anotado 33,8 mm, San Vicente 31,5 mm y Ramales 29,8 mm, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Además, Coriscao, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de los Picos de Europa, ha registrado a las 12.20 horas la segunda racha de viento de España en esta jornada, con una velocidad de 122 kilómetros por hora, solo por debajo de Matxitxako donde se han dado 134 km/h.

Otros cuatro puntos cántabros aparecen en este ranking. Son El Mirador del Cable (100 km/h), también en Picos de Europa; Santander (98); Tresviso (93) y Castro Urdiales (92). Ocupan los puestos cinco, siete, ocho y nueve.

Asimismo, Coriscao, Santander y El Mirador también han anotado la cuarta, sexta y octava mayor velocidad de viento en España, con 70, 67 y 63 km/h, respectivamente.

Todo ello en una jornada en la que el litoral cántabro está en aviso naranja (peligro importante) por fenómenos costeros adversos y en amarillo (peligro bajo) por viento y lluvia. Mismo nivel de riesgo está decretado en el centro y el valle de Villaverde por precipitaciones.