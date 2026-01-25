San Vicente homenajea a Pacita por su 99 cumpleaños - AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

SANTANDER 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera ha homenajeado a una vecina del municipio, María Paz Díaz Castañeda, Pacita, con motivo de su 99 cumpleaños, al colocar una fotografía de ella junto al santuario de La Barquera.

La fotografía de Pacita, testigo de las rederas de San Vicente de la Barquera, forma parte del proyecto 'Nuestro patrimonio es su gente' para poner en valor la identidad, diversidad y el respeto de los pueblos, ha informado el Ayuntamiento.

Esta iniciativa forma parte del programa 'Viernes', contra la soledad no deseada, impulsado por ADR Saja-Nansa y financiado por la Consejería Social, Juventud, Familias e igualdad del Gobierno de Cantabria. .

Las rederas son las mujeres vinculadas al sector pesquero, con un papel muy importante en la cadena de actividad del mar. Se trata de un oficio que aún se mantiene en San Vicente.

Durante la presentación de la fotografía, Pacita ha estado acompañada de una amplia representación de su familia, así como de la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; y los concejales Eva Balbín, Óscar Bustamante y Julián Vélez.