Sanidad confinará "algunos núcleos" del barrio La Inmobiliaria de Torrelavega

Dice que estos aislamientos serán "algo a lo que vamos a asistir permanentemente" y lamenta que existe "cierta relajación"

SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha avanzado que la Consejería de Sanidad tiene previsto confinar "algunos núcleos" del barrio La Inmobiliaria de Torrelavega durante un periodo "mínimo" de tiempo de "una semana o dos".

Así lo ha dicho Revilla a preguntas de la prensa por la situación del brote de coronavirus detectado en La Inmobiliaria, que suma por el momento más de un centenar de positivos y cuyo origen fue la celebración de un bautizo al que asistieron 110 personas, que además "no han prestado mucha colaboración" con los rastreadores para su identificación, ha recordado.

El presidente ha dicho que la decisión corresponde a Sanidad y que ésta tiene que consultar a las autoridades judiciales, pero que "la idea es que se confine un núcleo de La Inmobiliaria donde se ha detectado este foco", ya que consideran que "lo mejor es que esos bloques queden en cuarentena durante un periodo mínimo de una semana o dos".

No obstante, Revilla ha destacado que este tipo de aislamientos de zonas concretas son "algo a lo que vamos a asistir permanentemente", aunque de nuevo ha descartado "de manera absoluta" que se vuelva a decretar un confinamiento de la región o del país completo que impida la movilidad entre territorios, como el decretado durante la primera oleada de la pandemia.

"Tenemos el virus activo pero no podemos parar la economía", ha reiterado, destacando que Cantabria ha vivido un "gran verano" y que si se para la actividad y "unimos al virus sanitario el económico, sería una catástrofe". "Y ya bastante palo hay", ha apostillado.

Además, ha explicado que la letalidad del Covid en esta segunda oleada "no tiene nada que ver" con la primera. En este sentido, ha comparado la cantidad de personas hospitalizadas y en las Unidades de Cuidados Intensivos ahora y en los meses de marzo, abril y mayo, en los que llegaron a unos 600 los ingresados y 67 en UCI, frente a 51 y siete a día de hoy.

"CIERTA RELAJACIÓN"

Sin embargo, Revilla ha lamentado que ve "cierta relajación" en una parte de la población, lo que le "llama la atención" después de haber "aguantado tres meses con un comportamiento ejemplar".

Especialmente se ha referido a los jóvenes, ya que algunos "no conservan la mascarilla y no guardan la distancia" cuando se reúnen en grupo, y "no hay otra" que hacerlo mientras no llegue la vacuna, que el presidente cántabro confía en que esté lista entre finales de este año y principios del siguiente.

Así, ha pedido a los jóvenes que cumplan las medidas de seguridad "por solidaridad" y para no contagiar a los mayores, con los que el virus "se ceba".