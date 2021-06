Sanidad relaciona algunos de los 67 nuevos casos con brotes de fiestas del fin de semana

Aclara que el aumento de la incidencia en Cantabria era "previsible" en toda Cantabria, no solo en Castro Urdiales

SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Salud Pública está estudiando los 67 nuevos casos Covid registrados este viernes, "por qué" y "en qué ámbito" se han producido estos contagios, que coinciden con el fin de semana pasado, y ha afirmado que "muchos" de los casos no son aislados, sino brotes, y "alguno" está relacionado con fiestas.

Así lo ha manifestado este viernes en declaraciones a Europa Press el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, quien, no obstante, ha señalado que el aumento de la incidencia acumulada en Cantabria era "previsible".

En concreto, ha subido en cinco puntos la de a 14 días del jueves a viernes --de 60 a 65--, y ayer hubo 67 casos nuevos, que vuelven a situar a la comunidad en datos "de hace casi un mes". "Hay que estar pendiente de ello", ha apuntado.

El responsable de Sanidad ha indicado que está a la espera de que Salud Pública le pase el informe específico sobre "por qué se ha producido ese aumento importante de casos" y, en concreto, "en qué ámbito se han producido".

Asimismo, ha apuntado que "sin ninguna duda" esta subida está relacionada con el fin de semana pasado, que coincide con el tiempo de incubación de la enfermedad.

"Sé que en algún caso ya hay algún brote relacionado con alguna fiesta", ha afirmado Rodríguez, que ha reiterado que los técnicos de Salud Pública están evaluando esos 67 nuevos casos.

Así, ha avanzado que esos nuevos casos se pueden llamar "brotes" porque, tal y como le "consta", "no son 67 casos aislados, sino que muchos de ellos estás comunicados epidemiológicamente".

CASTRO URDIALES

En relación a las declaraciones realizadas este jueves sobre la previsión del aumento de la incidencia, Rodríguez ha aclarado que se refería a toda la región y no solo a Castro Urdiales.

De hecho, ha apuntado que el dato de la incidencia de 60 casos por cada 100.000 habitantes es de toda la comunidad.

A su juicio, este aumento de la incidencia se debe a que hay una "mayor" interacción social, así como a una "cierta relajación" en las medidas preventivas.

Cuestionado sobre la posibilidad de que se produzca una afluencia de personas a municipios como Castro Urdiales por las restricciones decretadas en el País Vasco, el consejero ha asegurado que "no tiene datos" para poder pronunciarse sobre si la gente que viene a Cantabria lo hace "por restricciones".

"Me cuesta entender que alguien se mueve a una comunidad autónoma simplemente por el hecho de que las restricciones de una comunidad autónoma, en este caso del horario de los locales de hostelería, sea distinto, pero no digo que no se produzca", ha valorado.

Además, ha indicado que se tendrá que ver la evolución de los datos de la incidencia y en función de eso se tomarán medidas.

"Los números no admiten interpretaciones. Cuando lleguemos al nivel de incidencia acumulada, si pasamos a un nivel de riesgo 3, aplicaremos las medidas restrictivas del nivel 3 y eso no hay ninguna duda", ha añadido Rodríguez.

ABOGA POR LA MOVILIDAD DE PERSONAS VACUNADAS

Precisamente, respecto a la movilidad de personas, Rodríguez ha indicado que la regulación de la Unión Europea no impide dicha movilidad entre países, con las restricciones que marca cada uno.

"Lo que me gustaría es que toda la gente que venga a España y específicamente a Cantabria venga vacunada. Eso sería lo ideal", ha manifestado el consejero, que ha indicado que en todo caso la comunidad se ajustará a las normas que marque el Gobierno central, que es quien tiene la competencia para los procedentes de Europa.

Así, ha indicado que Cantabria no puede realizar medidas específicas dirigidas a los turistas y de cara al verano seguirán controlando la incidencia, aplicando el rastreo para conocer cómo se producen los casos e ir actuando en función de esos datos.

DEJAR DE USAR LA MASCARILLA EN MUNICIPIOS LIBRES DE VIRUS

En cuanto al uso de la mascarilla, y antes de conocerse el anuncio del presidente del Gobierno de retirar su uso obligatorio al aire libre a partir del 26 de junio, el consejero ha insistido en que la postura de su Consejería es levantar su obligatoriedad en espacios abiertos y donde no haya acumulación de gente. "En esos casos el riesgo de contagio del virus es mínimo, no digo que es inexistente, pero es mínimo".

En concreto, ha puesto como ejemplo la playa o el monte, donde, guardando la distancia de seguridad, el riesgo de contagio es "prácticamente inexistente".

Asimismo, se ha referido a la posibilidad de que los habitantes de municipios, como Tresviso, donde toda la población está vacunada y no hay ningún caso puedan dejar de usar la mascarilla, aunque no los visitantes.

"En espacios abiertos y donde no haya acumulación de personas lo lógico sería que pudiésemos levantarlo", ha trasladado el consejero, para quien, no obstante, "hay que ser prudentes" en función de los datos de los próximos días.

Asimismo, ha recordado que la ley es estatal y es el Estado quien debe realizar este ordenamiento jurídico.